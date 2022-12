Arnzeimittel Lauterbachs riskantes Rezept gegen die Arznei-Engpässe

Kassen sollen mehr für Medikamente zahlen. Das kann nach hinten losgehen - und ändert an der aktuellen Notlage nichts.

Bis die Hersteller ihre Produktion umstellen, vergeht noch viel Zeit. (Foto: dpa) Arzneimittel

Wenn nicht einmal mehr einfachste Medikamente in Deutschland zu haben sind, läuft etwas gewaltig schief. An überarbeitete Pfleger, marode Kliniken und volle Arztpraxen haben sich Patienten schon gewöhnen müssen. In der Apotheke aber keine Fiebersäfte und Krebsmedikamente zu erhalten ist für viele eine neue, leidvolle Erfahrung.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das Problem mit Geld lösen. Hersteller patentfreier Arzneimittel, sogenannter Generika, haben zuletzt den Markt verlassen und sollen mit höheren Preisen gelockt werden. Zudem soll es künftig bei den Verhandlungen für Rabattverträge mit den gesetzlichen Krankenkassen eine Rolle spielen, ob ein Hersteller in Europa produziert. Bislang ist Asien der wichtigste Standort.