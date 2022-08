Der Chefökonom – Kommentar Das verdrängte Problem – Rentenpolitik braucht mehr Realitätsbewusstsein

Die amtierende Regierung hat den Rentnerinnen und Rentnern Versprechungen gemacht, die künftige Regierungen nicht einhalten können.

Deutschlands Bevölkerung altert doppelt: Zum einen sind die Geburtenraten stark gesunken, zum anderen steigt die Lebenserwartung der Individuen weiter an. (Foto: dpa) Rentner

Deutschlands Bevölkerung altert seit Langem und in diesem wie dem kommenden Jahrzehnt besonders rasant. Dies ist keine neue Erkenntnis, sondern spätestens seit den 1980er-Jahren bestens bekannt.

Nicht ohne Grund hatte eine informelle große Koalition bereits am 9. November 1989, an dessen Abend höchst unerwartet die Berliner Mauer fiel, mit einer weitreichenden, 1992 in Kraft getretenen Rentenreform darauf reagiert. Dies war der Beginn einer Serie von Reformen, die vorrangig das Ziel hatten, die finanzwirtschaftliche Nachhaltigkeit dieses wichtigsten Alterssicherungssystems zu sichern.

Die Alterung der Bevölkerung ist kein überraschender Schock wie etwa ein Krieg oder eine Pandemie, sondern eine schleichende, aber klar absehbare Entwicklung, die ihre Wucht an Ende dieser Legislaturperiode entfalten wird.

Spätestens im kommenden Jahrzehnt wird ein reales Wachstum der deutschen Volkswirtschaft keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Denn das Potenzialwachstum ist rückläufig, zumal in nahezu allen Bereichen Arbeitskräfte fehlen. In der Folge droht ein markanter Wohlfahrtsverlust.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen