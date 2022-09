Der Chefökonom – Kommentar Der Fiskus ist der Krisengewinner auf Zeit

In Zeiten eines Abschwungs sind Steuerschätzungen für jeden Bundesfinanzminister unangenehme Termine. Im Vorfeld müssen sich Finanz- und Wirtschaftsminister auf eine Konjunkturprognose verständigen, auf deren Basis dann der unabhängige „Arbeitskreis Steuerschätzungen“ die zu erwartenden Steuereinnahmen für die kommenden Jahre prognostiziert. Normalerweise gilt, dass bei anziehender Konjunktur diese Einnahmen kräftig steigen und sich im Abschwung deutlich schwächer entwickeln und hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Nun steht die deutsche Volkswirtschaft nicht nur nach der aktuellen Prognose des Handelsblatt Research Institute (HRI) am Beginn einer mindestens drei Quartale andauernden Rezession. Erst ab dem Frühjahr des kommenden Jahres dürfte eine schleppende Erholung folgen.

Das Vor-Corona-Niveau erreicht Deutschland auf absehbare Zeit nicht, und der deutschen Volkswirtschaft werden fünf Wachstumsjahre fehlen. Daher müssten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Länderkollegen dem 27. Oktober, dem Tag der Verkündung der Steuerschätzung, eigentlich mit Schrecken entgegenblicken.

Eigentlich – denn diese Rezession ist anders. Die Auftragsbücher der Industrie sind gut gefüllt, der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, und Handwerker zu bekommen gleicht vielerorts noch immer einem Glücksspiel. Zudem sind Restaurants und Innenstädte noch gut besucht.

Von einer wegbrechenden Binnennachfrage wie in Rezessionen sonst üblich gibt es bislang keine Spur. Wohl aber treibt die teure Energie die Produktionskosten in die Höhe, schmälert die Kaufkraft und bremst damit das reale Wirtschaftswachstum.

Nominales BIP legte zu

Nun ist es so, dass sich Steuern zumeist auf nominale Bemessungsgrundlagen beziehen, also Umsätze oder Einkommen. Deshalb betrachten die Steuerschätzer weniger das reale Wirtschaftswachstum als vielmehr die Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) – und dies legt angesichts der kräftigen Preissteigerungen deutlich zu.

Laut HRI-Prognose dürfte die nominale wirtschaftliche Gesamtleistung in diesem Jahr immerhin um 8,5 Prozent und kommendes Jahr um mindestens vier Prozent zulegen – auf deutlich mehr als vier Billionen Euro.

Die teils massiv gestiegenen Preise für Gas und Strom bereiten vielen Menschen in Deutschland finanzielle Schwierigkeiten. (Foto: dpa) Energiekrise in Deutschland

Obwohl das HRI jüngst seine realwirtschaftliche Konjunkturprognose deutlich nach unten revidiert hat, dürfte das nominale BIP 2023 um rund zwei Prozent höher ausfallen als noch vor einem Vierteljahr geschätzt. Die gesamte Wirtschaftsleistung wird im nächsten Jahr mithin um rund 80 Milliarden Euro höher ausfallen.

Diese zusätzliche Wirtschaftsleistung in Form von höheren Einkommen und Umsätzen wird größtenteils besteuert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Steuereinnahmen allein bis Ende August um 12,8 Prozent höher waren als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Die letzte Steuerschätzung im Frühjahr hatte trotz deutlich besserer Konjunkturerwartungen für das Gesamtjahr lediglich ein Einnahmeplus von 7,4 Prozent vorhergesagt.

Das Aufkommen der einnahmestärksten Einzelsteuer, der Umsatzsteuer, stieg allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 18 Prozent. Die zweitgrößte Einzelsteuer, die Lohnsteuer, legte um zehn Prozent zu.

Trotz der merklich schwächeren Konjunktur sowie Steuerentlastungen wie etwa dem Tankrabatt und der rückwirkenden Erhöhung des Grundfreibetrags wird der Staat in diesem und im nächsten Jahr deutlich mehr Geld einnehmen als zuletzt vorausberechnet. Denn ein Prozent zusätzliche Wirtschaftsleistung – ganz gleich ob real oder inflationsbedingt – führt selbst bei einer unveränderten Steuerquote von knapp 24 Prozent zu zehn Milliarden Euro zusätzlichen Steuereinnahmen.

Der Staat ist Krisengewinner

Natürlich steigen auch die Staatsausgaben. So muss der Staat inzwischen wieder Zinsen auf neue Anleihen zahlen, und auch die Energiekosten für die genutzten Gebäude legen deutlich zu.

Die Landesbediensteten erhalten ab Dezember um 2,8 Prozent höhere Entgelte. Außerdem stehen Anfang 2023 Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen an, deren Ergebnis dann zumeist auch auf die Beamten übertragen wird.

Allerdings erscheint ein vollständiger Ausgleich für den Preisniveauanstieg, der sich binnen drei Jahren auf etwa 20 Prozent belaufen dürfte, wenig wahrscheinlich. Diese realen Einkommensverluste der öffentlich Bediensteten erhöhen den finanziellen Spielraum des Staates.

So sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres die Ausgaben des Bundes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 1,1 Prozent gesunken. Höheren Personal- und Zinsausgaben sowie einem steigenden Sachaufwand standen deutlich niedrigere investive Ausgaben gegenüber.

Die anvisierte kräftige Aufstockung der Rüstungsinvestitionen lässt noch auf sich warten. Während die Steuereinnahmen nicht zuletzt wegen der rasant anziehenden Inflation kräftig stiegen, bewegten sich die Ausgaben im erwarteten Rahmen – der Fiskus war also bislang ein großer Krisengewinner.

Vier Vorschläge für den Staat

Die Inflation bedingt ein gigantisches Umverteilungsprogramm. So gibt der Staat mit seinen Hilfsprogrammen einen Teil seiner Inflationsgewinne wieder an die Bürger zurück – nur eben nicht an alle von der Inflation entreicherten Bürger. Die aktuelle Inflationsrate sagt daher wenig darüber aus, wie stark die Kaufkraft der Einzelnen gemindert wird.

Dies macht es für die Regierung schwierig, zielgenaue Hilfsprogramme zu konzipieren. Wohl auch deshalb greift sie eher zu schrotschussartigen großflächigen und damit notwendigerweise sehr teuren Hilfen wie dem Tankrabatt oder der Mehrwertsteuerreduzierung auf Gas.

Vor allem die Gasknappheit treibt die Preise in die Höhe. (Foto: dpa) Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 in Lubmin

Nun sind die verbleibenden Inflationsgewinne des Staates ungewiss – während die Energiepreiskrise noch Monate, wenn nicht gar Jahre anhalten kann. Daher wäre die Bundesregierung gut beraten, sich auf vier wesentliche Ziele fokussieren.

Es sollte darum gehen, die Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten, notfalls über Verstaatlichungen wie im Falle von Uniper. Der Staat sollte die Anreize zum Energiesparen stärken. Dazu müssen die Preissignale des Marktes wirken können. Bedürftige Haushalte gilt es selbstverständlich zu schützen und zu unterstützen, aber nicht für alle Haushalte muss ein günstiger Grundbedarf garantiert werden. Nicht minder wichtig ist es, Unternehmen vor Liquiditätsengpässen zu bewahren. Das IW Köln schlägt daher vor, sämtliche Steuervorauszahlungen für das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023 zu stunden. Zudem spricht viel dafür, die Verlustverrechnungsmöglichkeiten zu erweitern. Die damit verbundenen Einnahmeausfälle wären zwar beträchtlich, aber ganz überwiegend temporärer Natur.

Gut angelegt wären so eingesetzte Inflationsgewinne allemal. Es würde zusätzliche Energie eingespart, der Staat würde eher weniger Geld für Hilfsprogramme ausgeben, und die Angst vieler Unternehmer, nicht über den Winter zu kommen, würde gemindert.

Die Regierung muss sich aber im Klaren sein, dass die Inflation den Staatshaushalt nur vorübergehend entlastet und keine nachhaltig ergiebige Finanzierungsquelle sein kann. Die große Mehrzahl der Bewohner des Landes wird lernen und akzeptieren müssen, dass sie durch diese Krise deutlich ärmer wird und es lange dauern wird, diese Verluste aufzuholen.

Diese bittere Wahrheit zu kommunizieren wäre Aufgabe des Bundeskanzlers. Kein Staat der Welt kann dauerhafte Wohlstandsverluste eines Landes auffangen.

