Der Chefökonom – Kommentar Die deutsche Volkswirtschaft nicht gut durch die Doppelkrise aus Pandemie und Krieg gekommen – und Besserung ist nicht in Sicht

Die deutsche Volkswirtschaft braucht neue Produktionsmöglichkeiten. Nur mehr Wachstum kann den Wohlstand sichern und die Folgen der Bevölkerungsalterung abfedern.

Das gesamtwirtschaftlich goldene Jahrzehnt endete nicht mit dem Corona-Ausbruch Anfang 2020. (Foto: dpa) Containerhafen

Entgegen den Verlautbarungen der Bundesregierung ist die deutsche Volkswirtschaft nicht gut durch die Doppelkrise aus Coronapandemie und Ukrainekrieg gekommen. Während die wirtschaftliche Gesamtleistung im Euro-Raum (ohne Deutschland) im zurückliegenden Jahr um 4,2 Prozent zulegte, betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland lediglich 1,9 Prozent. Anders als in den meisten anderen EU-Staaten lag daher Ende 2022 die deutsche Wirtschaftsleistung noch immer unter der zu Beginn der Pandemie.

Besserung ist nicht in Sicht. Laut Frühjahrsgutachten von der Regierung beauftragter Forschungsinstitute sollen die Volkswirtschaften des Euro-Raums (ohne Deutschland) in diesem Jahr um 1,1 und 2024 um 1,6 Prozent zulegen. In Deutschland wird man hingegen erfreut sei, wenn Ende 2023 eine Null für das Gesamtjahr herauskommt. Auch für 2024 sieht das Handelsblatt Research Institute keine echte Erholung; Deutschland, der einstige Motor der Euro-Konjunktur, ist zum Bremsklotz mutiert.