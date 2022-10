Der Chefökonom – Kommentar Die Sozialversicherung ist die große Gewinnerin der Inflation

Bereits während der Koalitionsverhandlungen vor knapp einem Jahr wurde SPD, Grünen und FDP klar, dass die von der Vorgängerregierung abgegebene „Sozialgarantie“, nach der der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung 40 Prozent nicht übersteigen sollte, nicht zu halten sein würde.

Schon vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mit all seinen negativen gesamtwirtschaftlichen Folgen war ein Überschreiten dieser Beitragsobergrenze angelegt. Ohne noch höhere Steuerzuschüsse oder Beitragsanhebungen wären die Leistungsausweitungen in nahezu allen Sozialversicherungszweigen, die die beiden vorangegangenen Großen Koalitionen beschlossen hatten, nicht zu finanzieren.

So sah sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Frühsommer gezwungen, ad hoc ein Paket aus Kürzungen und steigenden Beiträgen zu schnüren, um anderenfalls drohende zweistellige Milliardendefizite in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verhindern.

Nur wenig besser sieht es in der sozialen Pflegeversicherung aus. Der allgemeine Beitragssatz in dieser jüngsten Sozialversicherung liegt mittlerweile bei 3,05 Prozent und für Kinderlose bei 3,4 Prozent. Laut GKV-Spitzenverband wären insgesamt 7,3 Milliarden Euro an Steuermitteln nötig, um diese Beitragssätze bis Ende 2024 nicht um weitere 0,35 Prozentpunkte anheben zu müssen.

In der gesetzlichen Rentenversicherung ist absehbar, dass die bisherigen Leistungsversprechen eines dauerhaft stabilen Rentenniveaus und des Verzichts einer weiteren Anhebung des gesetzlichen Rentenalters nicht mit dem derzeit noch recht niedrigen Beitragssatz von 18,6 Prozent finanziert werden können.

(Foto: dpa) Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Nun hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar Monat für Monat eingetrübt. Derzeit glaubt wohl niemand mehr, dass die deutsche Volkswirtschaft in diesem Winter nicht in eine veritable Rezession abgleitet. Die offene Frage ist, wie tief und lange der Abschwung sein wird.

Nach der aktuellen Prognose des Handelsblatt Research Institute (HRI) dürfte die Wirtschaftsleistung mindestens drei Quartale schrumpfen. Am Ende des ersten Quartals 2023 wird die gesamtwirtschaftliche Leistung nahezu auf das Niveau vom Herbst 2017 gesunken sein - was letztlich einer gut fünfjährigen Stagnation entspräche.

Nun sind Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs in aller Regel auch schwierige Phasen für die lohnzentrierten Sozialversicherungen. Sinkt die Wirtschaftsleistung, geht zumeist mit der Beschäftigung auch die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme zurück und damit die Einnahmebasis von Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Teure Energie treibt Verbraucherpreise in die Höhe

Doch diese Rezession wird anders werden als ihre bislang acht Vorgänger im wiedervereinten Deutschland. Denn die Auftragsbücher der Industrie sind noch gut gefüllt, der reale Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe war im Sommer so hoch wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015.

Theoretisch könnten die Betriebe acht Monate bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge produzieren, um den vorliegenden Auftragsbestand abzuarbeiten. Überdies ist der Arbeitsmarkt faktisch geräumt. Die Binnennachfrage reagiert zwar preissensibel, aber von einem Wegbrechen gibt es bislang keine Spur.

Prof. Bert Rürup ist Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handelsblatts. Er war viele Jahre Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats sowie Berater mehrerer Bundesregierungen und ausländischer Regierungen. Mehr zur Arbeit von Professor Rürup und seinem Team finden Sie unter research.handelsblatt.com. Der Autor

Gleichzeitig treibt die teure Energie mit den Produktionskosten die Verbraucherpreise in die Höhe, was die Kaufkraft schmälert und damit das reale Wirtschaftswachstum bremst – während gleichzeitig das nominale Bruttoinlandsprodukt kräftig steigt. Laut HRI-Prognose dürfte die nominale wirtschaftliche Gesamtleistung in diesem Jahr immerhin um 8,5 Prozent und kommendes Jahr um mindestens vier Prozent zulegen - auf deutlich mehr als vier Billionen Euro.

Der bereits bestehende Arbeitskräftemangel und die beachtliche Mindestlohnerhöhung führen dazu, dass die Löhne vergleichsweise kräftig steigen, aber dennoch hinter dem markanten Preisauftrieb zurückbleiben. So rechnen die vier beteiligten Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem aktuellen Gemeinschaftsgutachten mit einem Anstieg der Verdienste je Beschäftigten von 4,3 Prozent für dieses Jahr und mit 5,7 und 5,9 Prozent für die beiden Folgejahre.

Diese Zahlen dürften in den Ohren der Budgetverantwortlichen der Sozialversicherungen wie Musik klingen. Schließlich erhöht jeder Euro Gehaltszuwachs das Aufkommen der Sozialabgaben um 40 Cent. Gleichzeitig reagieren die Ausgaben der Sozialversicherungen erst mit Verzögerung auf den gegenwärtigen Inflationsschub. Im Gesundheits- und Pflegebereich sind die meisten Preise staatlich reglementiert und werden zumeist erst verzögert an die allgemeine Lohnentwicklung angepasst.

Das ignorierte Problem: die Alterung der Gesellschaft

Arzneimittelhersteller und Apotheken sollen den Krankenkassen nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sogar zusätzliche Abschläge gewähren. Die Fallpauschalen, die die Krankenhäuser für Behandlungen erhalten, sind im laufenden Jahr lediglich um 2,3 Prozent gestiegen.

Gut möglich, dass die Defizite der Kassen deutlich geringer ausfallen als zuletzt erwartet. In der Rentenversicherung folgt die Entwicklung der Renten – ebenfalls verzögert – im Wesentlichen der Lohnentwicklung.

Inflationsbedingte Lohnerhöhungen sorgen daher kurzfristig für zusätzliche Einnahmen, denen erst zeitversetzt entsprechende Ausgabensteigerungen folgen. Die Arbeitslosenversicherung registrierte zuletzt zwar eine steigende Anzahl von arbeitslos Gemeldeten. Hintergrund ist jedoch, dass sich seit Sommer Flüchtlinge aus der Ukraine bei den Jobcentern melden müssen, um Sozialleistungen zu bekommen.

Finanziert wird deren Grundsicherung jedoch nicht von der Bundesagentur für Arbeit (BA), sondern vom Staat. Die Anzahl der Arbeitslosengeldempfänger weist hingegen weiter markant nach unten.

Im September waren es 698.000 Personen und damit 51.000 weniger als vor einem Jahr. Überdies spielte konjunkturelle Kurzarbeit laut BA – zumindest im Sommer - keine nennenswerte Rolle. Kurzum: Die Sozialversicherungen dürften kurzfristig ein Gewinner der Inflation sein.

Dies sollte eigentlich den Blick frei machen auf den sprichwörtlichen „800-Pfund-Gorilla" im Raum: die Alterung der Gesellschaft, das Megaproblem der umlagefinanzierten Sicherungssysteme. Obwohl diese Entwicklung seit Langem bekannt und bestens erforscht ist, wird sie von der aktuellen Bundesregierung genauso negiert wie von den beiden Vorgängerregierungen.

Dabei ist es unausweichlich, dass die Anzahl der Erwerbstätigen noch in dieser Legislaturperiode ihren Höhepunkt erreichen wird und dann zu schrumpfen beginnt. Immer weniger Erwerbstätige müssen dann eine markant steigende Anzahl von Ruheständlern finanzieren. Der Fachkräftemangel wird anhalten – und der politische Streit und die Verteilungskämpfe um knappe Ressourcen für die Energiewende, für Infrastrukturinvestitionen und für Sozialpolitik werden schärfer.

Bundesbank prophezeit fatale Folgen durch politisches Wegsehen

Langfristige Simulationsrechnungen etwa von der Bundesbank oder von anderen Wissenschaftlern zeigen seit Langem, welch fatale Folgen ein Fortschreiben des Status quo – also das politische Wegsehen – hätte.

Natürlich wird es nicht genauso kommen. Allerdings ist es erfahrungsgesättigt, dass Reformen erst dann angegangen werden, wenn der akute finanzielle Druck groß genug geworden ist. Fakt bleibt, dass Leistungsrücknahmen umso schmerzhafter sind, je später sie vorgenommen werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Verständnis der Bevölkerung für etwaige Einschnitte geringer wird, je älter die Mehrheit der Wähler ist. Abwarten ist die schlechteste, aber wohl die wahrscheinlichste Alternative - leider.

