Der Chefökonom – Kommentar Die Welt wird neu geordnet – und das ist teuer

Lange Zeit war Deutschland einer der Gewinner der Globalisierung. Die weltweiten Lieferketten müssen allerdings neu organisiert werden. Die Rechnung werden die Endverbraucher zahlen müssen.

Die deutsche Industrie konnte ihr bewährtes Konzept ausweiten und die Lieferketten gen Fernost ausweiten. (Foto: dpa) Containerhafen Deutschland

Düsseldorf Die deutsche Volkswirtschaft war einer der großen Gewinner der Globalisierung der vergangenen drei Jahrzehnte. Dies ändert sich gerade. Zunächst öffnete der Fall des Eisernen Vorhangs ein riesiges Niedriglohngebiet in unmittelbarer Nähe, in das die deutsche Industrie personalkostenintensive Fertigungsprozesse verlagern konnte.

Dies sparte im Inland Lohnkosten und stärkte das Drohpotenzial gegenüber den Gewerkschaften, sodass letztlich auch der Lohnanstieg im Inland gedämpft wurde. Hinzu kamen die Arbeitskosten senkende Einschnitte in das Sozialsystem, die mit dazu beitrugen, die Beschäftigung auf neue Rekordhöhen ansteigen zu lassen.

Eine Dekade später begann die Integration Chinas in den Welthandel. Die deutsche Industrie konnte ihr bewährtes Konzept ausweiten und die Lieferketten gen Fernost ausweiten. Zudem dienten nunmehr nicht nur Lkw und Güterzüge, sondern zunehmend auch Containerschiffe als mobile Läger für eine „just in time“ getaktete Produktion von hochwertigen Autos und Maschinen made in Germany.