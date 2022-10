Der Chefökonom – Kommentar Hilfen für Galeria: Bund muss schöpferische Zerstörung zulassen

Die Kaufhauskette hat erneut um Staatshilfe gebeten. Der Bund sollte diese bei einem nicht tragfähigen Geschäftsmodell nicht geben – und eine Pleite auch als Chance sehen.

Die Kaufhauskette hatte schon einmal Hilfe vom Staat bekommen. (Foto: dpa) Galeria Karstadt Kaufhof

Würde man eine Umfrage starten, wie viele Verbraucher den „Kaufhof“ kennen, so wäre das sicher eine große Mehrheit. Fragte man die Konsumenten hingegen, wann sie zuletzt im Kaufhof etwas gekauft haben, stieße man vermutlich meist auf Schulterzucken. Damit wäre das zentrale Problem der letzten deutschen Kaufhauskette beschrieben: Es gibt kein tragfähiges Geschäftsmodell. Ohne wiederholte Staatshilfen würde es die „Galeria Karstadt Kaufhof GmbH“ nicht mehr geben.

Dabei standen die Chancen, schwarze Zahlen zu schreiben, in diesem Jahr gar nicht schlecht. Das Ende der Corona-Maßnahmen und wohl auch das Neun-Euro-Ticket sorgten dafür, dass die Innenstädte im Frühjahr und Sommer voll waren. Daten des City-Laserscanner-Betreibers Hystreet zeigen, dass von Jahresanfang bis Mitte Oktober beispielsweise in der Stuttgarter Königstraße mehr als doppelt so viele Passanten unterwegs waren wie im Vorjahreszeitraum. In der Schildergasse in Köln und der Georgstraße in Hannover wurden in diesem Sommer gar mehr Besucher als im Vor-Corona-Sommer 2019 registriert.