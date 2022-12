Der Chefökonom – Kommentar Lindner und die Schuldenbremse: Vom Bewahrer zum Sargträger – und schließlich zum Retter?

Nur eine unionsgeführte Bundesregierung konnte 2011 die allgemeine Wehrpflicht aussetzen. Und nur eine SPD-geführte Regierung konnte in den Jahren 2003 bis 2005 die größten Sozialreformen in der deutschen Nachkriegsgeschichte umsetzen.

In den USA gibt es dafür die Redewendung „Only Nixon could go to China“ – will sagen: Vor allem frühere Gegner rigider politischer Reformen können markante Veränderungen in eine zuvor abgelehnte Richtung glaubhaft verkörpern.

Damit sind wir bei FDP-Chef Christian Lindner und der Schuldenbremse. Ihm und seinen Parteifreunden ist es zu verdanken, dass folgender Satz Eingang in den Vertrag der Ampelkoalition fand: „Ab 2023 werden wir dann die Verschuldung auf den verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum beschränken und die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten.“

Die beiden anderen Koalitionspartner hatten bereits im Wahlkampf deutlich gemacht, dass für sie die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse kein Herzensanliegen ist – auch wenn der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diese als Finanzminister verfassungstreu verteidigt hatte.

Die Schuldenbremse wurde im Frühjahr 2009 in seltener Einmütigkeit von Bund und Ländern beschlossen und im Grundgesetz festgeschrieben. Sie beschränkt für den Bund seit 2016 das um Konjunktureffekte bereinigte Haushaltsdefizit auf 0,35 Prozent in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung.

Schuldenbremse scheint kein Investitionshemmnis zu sein

Den Bundesländern wird seit 2020 – auf deren eigenen Wunsch (!) – gar kein struktureller Neuverschuldungsspielraum eingeräumt. Ein Aussetzen der Regel ist nur bei besonderen Ereignissen wie Naturkatastrophen oder schweren Rezessionen möglich. Die dann gemachten zusätzlichen Schulden müssen später planmäßig getilgt werden, was den finanziellen Spielraum in der Nachkrisenzeit einschränkt.

Seit dem Scharfstellen dieser Regeln tobt eine intensive Debatte: Kann die Schuldenbremse durch den darin angelegten Trend ausgeglichener Haushalte und damit eine im Zeitablauf sinkende Staatsschuldenquote positive Wachstumseffekte auslösen oder verhindert sie sinnvolle öffentliche Investitionen und wirkt damit als Wachstumsbremse?

Bislang gibt es weder valide Belege dafür, dass die Schuldenbremse Investitionen verhindert hat, noch, dass ausgeglichene Etats wachstumsförderlich wären. So erreichten die Investitionsausgaben des Bundes 2021 mit 45,8 Milliarden Euro den zweithöchsten Wert seit dem Bestehen der Bundesrepublik, einzig übertroffen vom Jahr 2020.

Und auch das Verhältnis von staatlichen Bruttoinvestitionen und Wirtschaftsleistung erreichte mit 2,6 Prozent den zweithöchsten Wert seit der Jahrhundertwende. Ein echtes Investitionshemmnis scheint die Schuldenbremse also nicht zu sein.

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine steht der deutsche Staat vor neuen Aufgaben. Es gilt, die Energieinfrastruktur in Rekordzeit so umzubauen, dass die Versorgungssicherheit der viertgrößten Volkswirtschaft auch ohne fossile Brennstoffe aus Russland gewährleistet bleibt.

Gleichzeitig darf die Dekarbonisierung nicht aus dem Fokus geraten. Überdies muss die marode Verkehrsinfrastruktur modernisiert und die Ausrüstung der Bundeswehr erneuert werden. Kurzum, der Staat braucht viel Geld.

Schattenhaushalte, um Schuldenbremse einzuhalten

Diese Investitionen will auch Finanzminister Lindner nicht blockieren. Weil aber die Finanzierung dieser – meist unvorhersehbaren – Ausgaben bei Einhaltung der Schuldenbremse nicht möglich wäre, schufen seine Etatexperten neue Schattenhaushalte, deren einziges Ziel darin besteht, formal die Schuldenbremse einzuhalten.

Der Autor

Die Folge: „Der Haushaltsentwurf 2023 spiegelt das wahre Ausmaß der Verschuldung des Bundes nicht wider. Er wird damit dem Transparenzgebot nicht gerecht“, mahnt daher Rechnungshofpräsident Kay Scheller.

Lindner verdrängt bei seinen Manövern, dass die Schuldenbremse auf der ökonomisch falschen Grundannahme basiert, Verschuldung sei grundsätzlich etwas Schlechtes. In der Geschichte war oft das Gegenteil richtig.

Schon vor 5000 Jahren wurde in Mesopotamien Getreidesaat an Kleinbauern verliehen, welche sie nach der Ernte zuzüglich Zinsen in Form einer größeren Getreidemenge zurückgeben mussten.

Nur dieses Kreditgeschäft ermöglichte es den Bauern, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Heute erlauben es Immobilienkredite jungen Familien, den Großteil ihres Lebens im Eigenheim zu wohnen. Ohne die Möglichkeit, sich zu verschulden, müssten potenzielle Häuslebauer ein Leben lang sparen, um dann als Greise ein Eigenheim zu erwerben, von dem in erster Linie die Erben profitieren.

Neue Schuldenbremse wäre bessere Option

Somit stellt sich die Frage, warum der zweifellos teure Umbau der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien nicht teilweise über Schulden finanziert werden soll, wenn doch die Nutznießer dieser Energiewende vor allem kommende Generationen sein werden.

Gelingt die Energiewende, werden sie von sauberen, billigen und unbegrenzt verfügbaren Energiequellen profitieren. (Foto: dpa) Erneuerbare Energie

Gelingt die Energiewende, werden sie von sauberen, billigen und unbegrenzt verfügbaren Energiequellen profitieren. Es ist nicht einsichtig, dass die deutsche Autoindustrie den Umstieg auf E-Mobilität mit Krediten finanziert, dies dem Staat bei der Energiewende aber untersagt sein soll. Kein Unternehmensberater käme auf die Idee, einem profitablen Traditionskonzern zu empfehlen, die Fremdkapitalquote möglichst gegen null zu drücken.

Hinzu kommt, dass für Staaten grundsätzlich wenig Notwendigkeit besteht, Schulden tatsächlich zurückzuzahlen. Um die Tragfähig ihrer Etats sicherzustellen, reicht es aus, wenn die Gläubiger keinerlei Zweifel hegen, dass ein Staat seine Zinsen aus seinen laufenden Einnahmen begleichen kann. Bei moderaten Schuldenständen und normalen Zinsen dürften die Staaten daher keine Probleme haben, auslaufende Staatsanleihen durch neue zu ersetzen.

Die Solidität eines Staatshaushalts wird weniger vom Schuldenstand, sondern letztlich durch die Zins-Steuer-Quote bestimmt, also den Anteil der Zinsausgaben am Steueraufkommen. Belief sich diese Relation Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland auf 15 Prozent, so erwartet der Sachverständigenrat dieses Jahr einen Anstieg – von 2,34 auf 2,62 Prozent, was wahrlich keine Gefährdung der Resilienz der öffentlichen Finanzen darstellt.

Es spricht viel dafür, eine gesetzliche Obergrenze für Defizit und Schulden an dieser Quote festzumachen. Solch eine neue Schuldenbremse wäre eine weit klügere Option als die geltende Regel, denn sie stünde in unmittelbarer Beziehung zum Handlungsspielraum.

SPD, Grüne und FDP wollen und müssen mehr Geld ausgeben, gleichzeitig auf fiskalisch relevante Steuererhöhungen verzichten und an der falsch konzipierten Schuldenbremse festhalten. Solch finanzpolitische Lebenslüge kann nicht Basis einer verantwortungsvollen Politik sein.

Wer die Schuldenbremse vor der Bedeutungslosigkeit retten will, darf sich nicht wie Lindner an ihr festklammern, sondern sollte eine kluge Reform erarbeiten – only Nixon could go to China.

