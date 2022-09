Der Chefökonom – Kommentar Plädoyer für eine klügere Schuldenbremse

Düsseldorf Die amtierende Bundesregierung steht vor der wohl größten wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderung der deutschen Nachkriegsgeschichte: den Folgen einer Gefährdung der Energiesicherheit der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die schockartige Energieverknappung und die rasant steigenden Preise könnten die ohnehin belastete Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland infrage stellen. Im Falle einer nicht auszuschließenden schweren Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit steht der soziale Frieden auf dem Spiel.

Angesichts dieser Risiken müsste es für die Regierung ein Gebot der Stunde sein, schwere Schäden pflichtgemäß vom deutschen Volke abzuwenden. Gesucht ist deshalb ein klarer, drei Zielen verpflichteter Kurs.

Erstens ist die harte Haltung gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin aufrechtzuerhalten und die rasche Abkoppelung von russischer Energie zu forcieren. Zweitens ist die Energieversorgung Deutschlands zu stabilisieren, und drittens gilt es, gezielt Bedürftige zu entlasten – also das genaue Gegenteil von schrotschussartigen Hilfen wie Tankrabatt, Neun-Euro-Ticket oder Energiegeld.

Sollte es im nächsten Winter tatsächlich zu Blackouts kommen, wenn die drei letzten funktionstüchtigen Atomkraftwerke vom Netz genommen werden, dürfte dies mit einem irreparablen Imageschaden der Regierung und der sie tragenden Parteien verbunden sein – und das zu Recht.

Zweifellos kostet die Energiekrise den Staat viel Geld. Die Bevölkerung muss vor untragbar hohen Energiepreisen geschützt werden. Zudem gilt es, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren. Kurzum: Der Staat steht vor einer ähnlichen Notsituation, wie sie eine schwere Naturkatastrophe oder eine Pandemie darstellt.

Die hohen Energiekosten machen sowohl den Bürgern als auch dem Staat zu schaffen.

Dennoch pocht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gebetsmühlenartig darauf, die Schuldenbremse ab 2023 wieder einzuhalten. Der Bund soll dann – um Konjunktureffekte bereinigt – nicht mehr als 0,35 Prozent in Relation zum Bruttoinlandsprodukt neue Schulden machen dürfen, also rund 14 Milliarden Euro. Tatsächlich ist der finanzpolitische Spielraum allerdings wesentlich größer: Rücklagen und Nebenhaushalten sei Dank.

Kredite sind nicht per se schlecht

Nun ist der Grundgedanke einer Schuldenbremse zweifellos richtig: Eine solide Finanzpolitik erhöht die Resilienz des Staates, macht das Gemeinwesen also widerstandsfähiger gegen externe Schocks und glättet die fiskalischen Belastungen über die Zeit.

Deshalb schrieben im Frühjahr 2009 Bund und Länder in seltener Einigkeit ins Grundgesetz, dass nach einer längeren Anpassungsphase nahezu sämtliche Staatsausgaben aus den laufenden Einnahmen zu finanzieren sind. Ein Aussetzen der Schuldenbremse ist bei besonderen Ereignissen wie Naturkatastrophen oder schweren Rezessionen möglich. Die dann gemachten zusätzlichen Schulden müssen allerdings planmäßig getilgt werden, was den finanziellen Spielraum in der Nachkrisenzeit einschränkt.

Nun sind Kredite per se nichts Schlechtes. Schon vor 5000 Jahren wurde in Mesopotamien Getreidesaat an Kleinbauern verliehen, welches sie nach der Ernte zuzüglich Zinsen in Form einer größeren Getreidemenge zurückgeben mussten. Nur dieses Kreditgeschäft ermöglichte es vielen Landwirten, den Lebensunterhalt für sich und ihre Angehörigen zu erwirtschaften.

Heute erlauben es Immobilienkredite jungen Familien, den Großteil ihres Lebens in einem Eigenheim zu wohnen. Ohne die Möglichkeit, sich zu verschulden, hätte ein Erwerbsleben lang gespart werden müssen, um dann im Alter eine Immobilie erwerben zu können, in deren Genuss vorrangig die Erben kämen.

Die wenigsten jungen Familien könnten sich ein Eigenheim ohne Kredit leisten.

Der entscheidende Unterschied zwischen Krediten an Privatpersonen und solchen an Staaten oder auf Dauer angelegte Unternehmen ist, dass Staaten und Kapitalgesellschaften als Folge ihrer „Unsterblichkeit“ am Ende der Laufzeit fällige Schulden durch neue Kredite ersetzen können. Solange ihr dauerhafter Bestand nicht in Zweifel gezogen wird, müssen sie aus ihren laufenden Einnahmen nur die Zinsen erwirtschaften. So käme wohl niemand auf die Idee von profitablen Traditionskonzernen – wie RWE oder Mercedes – zu fordern, ihre Fremdkapitalquote möglichst gegen null zu drücken.

Genauso wenig, wie es für wirtschaftlich gesunde Unternehmen eine allgemeingültige optimale Fremdkapitalquote gibt, gibt es für Staaten eine optimale Schuldenquote. Ein Verbot staatlicher Kreditaufnahme wäre „ähnlich unsinnig, wie Privatleuten oder Unternehmen die Kreditaufnahme zu verbieten“, schrieb 2007 der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einer Expertise für die Bundesregierung.

Es ist wenig einsichtig, dass keine Bedenken bestehen, wenn die deutsche Autoindustrie den Umstieg auf E-Mobilität mit Krediten finanzieren darf, dies dem Staat bei der angestrebten Dekarbonisierung jedoch untersagt ist. Gelingt die Energiewende, werden künftige Generationen von sauberen, billigen und unbegrenzt verfügbaren Energiequellen profitieren.

Warum sie nicht auch einen Teil der Kosten in Form eines Staatsschuldendienstes tragen sollten, ist nicht ersichtlich. Selbst überzeugte Liberale dürften dies kaum bestreiten.

Sicher, mit dem positiv besetzten Begriff „Investitionen“ ist viel politisches Schindluder betrieben worden. Explodierende Kosten bei öffentlichen Bauvorhaben sind genauso wenig ein Ausweis für gut investierte Steuermilliarden, wie qualifizierteres und gut bezahltes Kita- oder Klinik-Personal Belege für verschwenderischen Staatskonsum sind. Investitionen sind daher per se ebenso wenig gut wie Staatskonsum grundsätzlich schlecht ist.

Der Staat muss Gelder angemessen investieren.

Bei nüchterner Betrachtung sollte die entscheidende Frage sein, ob die Verschuldung auf Dauer tragfähig ist. Dabei geht es nicht um die Höhe von Defizit- oder Schuldenquote, sondern vorrangig um die Frage, ob die fälligen Zinszahlungen problemlos aus den laufenden Einnahmen bedient werden können. Das gilt gleichermaßen für Unternehmen und Staaten.

Letztlich wird daher die Solidität eines Staatshaushalts durch die Zins-Steuer-Quote bestimmt, also den Anteil der Zinsausgaben am Steueraufkommen. Daher spricht viel dafür, eine gesetzliche Obergrenze für Defizit und Schulden an dieser Quote festzumachen. Belief sich diese Relation Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland auf rund 15 Prozent, so sind es derzeit trotz Corona und Nachtragshaushalten weniger als fünf Prozent.

Höherer Leitzins wird sich im Bundeshaushalt zeigen

Um die Inflationserwartungen zu brechen, wird die EZB die Leitzinsen sicher weiter anheben, was sich perspektivisch auch im Bundeshaushalt bemerkbar machen wird. Doch richtigerweise hat der Bund die (zu) lange Niedrigzinsphase genutzt, um seine Finanzierung langfristig zu sichern, beispielsweise durch zehn- oder gar 30-jährige Staatsanleihen.

Bis sich diese Zinswende im relevanten Maße im Staatshaushalt niederschlägt, dürften noch viele Jahre vergehen. Damit ist ausreichend Zeit, die Staatsausgaben dieser Entwicklung anzupassen.

Solch eine an der Zins-Steuer-Quote orientierte Schuldenbremse wäre eine weit klügere Option als die geltende Regel, denn sie stünde in unmittelbarer Beziehung zum finanzpolitischen Handlungsspielraum. SPD, Grüne und FDP hingegen wollen mehr Geld ausgeben, auf Steuererhöhungen verzichten und an der falsch konzipierten Schuldenbremse festhalten. Das kann man in einen Koalitionsvertrag schreiben, doch Basis einer verantwortungsvollen Regierungspolitik kann solch eine Lebenslüge nicht sein.

Dies sollte ein kluger Bundesfinanzminister eigentlich erkennen.

