Editorial 494 Milliarden Dollar, die Mut machen: Die Greentech-Revolution hat längst begonnen

Das war es also mal wieder. Tausende Politikerinnen, Umweltschützer und NGO-Aktivistinnen steigen dieses Wochenende ins Flugzeug und reisen zurück nach Hause. Knapp zwei Wochen haben sie im ägyptischen Badeort Scharm el-Scheich zwischen Wüste und Rotem Meer um Rezepte gegen die Klimakrise gerungen. Knapp zwei Wochen durfte die Welt dieser Routine beiwohnen.

Es wurden düstere Zahlen präsentiert, blasse Papiere verfasst, und all das begleitet von schrillen Warnungen. „Die Menschheit steuert auf den Abgrund zu“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Kurz darauf warnte UN-Generalsekretär António Guterres: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ Nun ist die Temperaturentwicklung tatsächlich dramatisch, das bezweifelt kein ernst zu nehmender Wissenschaftler.

Trotzdem bleibt von diesem Gipfel genau das, was auch schon von den vergangenen Gipfeln blieb: Ziele, an die sich am Ende zu wenige Länder halten – und laute Warnungen.

Psychologen und Hirnforscher haben untersucht, was eine solche Dauerschleife von Katastrophenprognosen auslöst: „Bei den einen führen solche Szenarien zu Panik“, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther, „bei vielen anderen zu Verdrängung.“

Das Gehirn versuche nämlich stets, einen Zustand zu erreichen, in dem die Nervenzellen möglichst wenig Energie verbrauchen. Und Angst verbrauche „Unmengen an Energie“, sagt Hüther. Deshalb versuche das Gehirn, das Problem wegzuschieben. Je lauter die Katastrophenbeschallung, desto mehr verfällt das Gehirn in eine Verdrängungsdauerschleife.

Immer weniger Zuversicht

Was bleibt, ist Resignation, und die erleben wir gerade: Laut einer Umfrage der Meinungsforscher von Civey geben nur noch 25 Prozent der Deutschen an, dass sie zuversichtlich in die Zukunft blicken. Vor knapp eineinhalb Jahren waren es noch 46 Prozent.

Die deutsche Außenministerin beim G7-Treffen der Außenminister in Münster Anfang November. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

Natürlich gibt es viele Ursachen dafür. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Sorge vieler Menschen, dass sie sich ihren gewohnten Alltag in ein paar Monaten nicht mehr leisten können. Wir leben in einer Gesellschaft, die Zuversicht neu lernen muss, den Glauben, dass sich Dinge zum Besseren verändern können.

Vielleicht ist es an der Zeit, einmal grundsätzlich über die Kommunikation der Klimapolitik zu sprechen, die sich allzu oft auf immer neue Bilder der nahenden Katastrophe beschränkt.

Tatsächlich gibt es auch eine andere, oft übersehene Geschichte, und die handelt von beeindruckenden Fortschritten im Kampf gegen die Klimakrise, faszinierenden Technologien und einer Wirtschaft, die mitunter weiter ist als die Politik.

Technologien gegen den Klimawandel

Nie zuvor in der Geschichte wurden weltweit zum Beispiel so viele Photovoltaikanlagen und Windräder installiert wie 2022. Erstmals sind die Investitionen in erneuerbare Energien mit 494 Milliarden Dollar höher als die in das Erschließen neuer Öl- und Gasreserven. Und in der Zeit zwischen 2000 und 2020 ist eine Fläche so groß wie Peru weltweit aufgeforstet worden. Diese Woche erst hat zudem Brasilien angekündigt, nun wieder gegen die Abholzung des Regenwalds vorzugehen.

Grüner Boom 494 Milliarden Dollar flossen in diesem Jahr bisher in erneuerbare Energien.

Und nie zuvor gab es so viele Technologien, die dabei helfen, den CO2-Ausstoß zu senken. Das beginnt bei Verfahren, die CO2 aus der Atmosphäre filtern, um es anschließend weiterzuverarbeiten oder es als Gestein oder Humus in der Erde zu speichern („Carbon Farming“).

Tech-Start-ups wiederum verwandeln CO2 in einen wertvollen Rohstoff für Biotech-Produkte, Baustoffe und sogar Kleidung. Zudem gibt es enorme Fortschritte bei grüner Stahlerzeugung und nachhaltiger Zementproduktion. Die Greentech-Revolution hat längst begonnen.

Auslöser dieser Revolution sind auch die Finanzmärkte, die viel wirksamer auf den grünen Umbau der Wirtschaft dringen als so mancher Klimagipfel.

„Wir rufen Unternehmen dazu auf, einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie sie ihr Geschäftsmodell an eine klimaneutrale Wirtschaft anpassen wollen“, ermahnt Larry Fink, der Chef des größten Vermögensverwalters Blackrock, die Konzernchefs dieser Welt. Kein Weltenretter spricht da, sondern ein Finanzinvestor, dem klar ist: Unternehmen, die jetzt nicht umsteuern, werden in einigen Jahren wertlos sein.

Die Politik dagegen, das zeigt das zähe Ringen der Klimagipfel, nimmt das Thema nicht ernst genug. Immer noch nicht. Obwohl die Technologien zur Lösung der Krise verfügbar sind, fehlt es an verbindlichen Regeln, Geld und internationaler Abstimmung.

