Editorial Deutschland braucht eine Debatte darüber, wo Wachstum und Innovation künftig herkommen sollen

Die deutsche Wirtschaft erlebt derzeit mehrere Krisen auf einmal. Da ist der alles überschattende Ukrainekrieg, der Überfall Russlands auf ein freies Land, der weltweit für Turbulenzen auf den Rohstoffmärkten sorgt, Lieferketten zerbrechen lässt und die Energieversorgung ganz Europas infrage stellt. Diese Woche rief die Bundesregierung die „Frühwarnstufe“ des Notfallplans Gas aus, um sich für einen Ausfall der Gaslieferungen vorzubereiten.

Gleichzeitig halbierten die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für 2022. Nicht ganz ohne Grund warnt Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup vor einer langen Phase niedriger Wachstumsraten und hoher Inflation in Deutschland. Krisenbewältigung statt Aufbruch, das ist der neue Zeitgeist. Und es gibt weitere, dahinterliegende Krisen, die nicht einfach verschwinden, weil Medien vor allem über den Kriegsschauplatz Ukraine berichten. Da ist erstens die Klimakrise, die die Bundesregierung mit einem Komplettumbau der Wirtschaft beantworten will.

Da ist zweitens die Innovationskrise, die Erkenntnis, dass die deutsche Wirtschaft zwar perfekt darin ist, die Durchbrüche der Vergangenheit zu optimieren. Sich aber mit den Disruptionen der Zukunft schwertut, was sich an der kleinen Zahl relevanter Technologieunternehmen im Dax zeigt. Und gern übersehen wird drittens die Fachkräftekrise, die das Wachstum quer durch alle Branchen bremst, weil Unternehmen frei gewordene Stellen kaum noch besetzen können.

Neue Wachstumssorgen

All das wird in den nächsten Jahren Wachstum kosten. Doch inmitten dieser Krisen erleben wir eine Bundesregierung, die sich zwar von manchen Lebenslügen der Vergangenheit zu verabschieden sucht – etwa der außenpolitischen Maxime vom „Wandel durch Handel“. Von einer „Zeitenwende“ spricht der Bundeskanzler gar. Die Belastungen aber, die damit zwangsläufig einhergehen, will Olaf Scholz den Bürgerinnen und Bürgern lieber nicht zumuten.

Stattdessen müssen staatliche Rettungs- und Stützungspakete her – Tankgutscheine, Heizungszulagen, Staatskredite. Sosehr Betroffenen die Hilfe zu wünschen ist: Mit den Milliardenpflastern des Staates lassen sich keine chronischen Krankheiten heilen.

Die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen, der grüne Umbau der Wirtschaft, die Energiewende – all das soll passieren. Nur soll es niemand spüren. Die großen Projekte sollen nicht viel mehr Mühe kosten als ein Besuch bei Ikea. Über autofreie Sonntage oder ein vorübergehendes Tempolimit mag niemand sprechen, über verlängerte Laufzeiten der Atomkraftwerke auch nicht wirklich.

Die Ausbauzahlen von Solar- und Windkraftanlagen sind ohnehin kläglich – aller großen Pläne zum Trotz. Dieses Land hat sich in den vergangenen Monaten so viel vorgenommen und kommt trotzdem nur quälend langsam vom Fleck.

Deutschland braucht eine sehr grundsätzliche Debatte darüber, wo Wachstum und Innovation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten herkommen sollen. Schon in der Coronakrise hieß es, die digitalen Defizite dieses Landes seien nun allen klar geworden. Deutschland müsse sich neu erfinden. Doch statt Revolution folgten neue Homeoffice-Regeln.

Während der Ukrainekrieg tobt, lernen deutsche Achtklässler weiterhin anhand ausgedruckter Arbeitsblätter die Flüsse und Gebirge Russlands auswendig, als wäre Google nie erfunden worden. Universitäten ignorieren vielfach die Realitäten auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn ein höchst erfolgreiches Start-up eine neue Finanzierungsrunde abschließen will, müssen die Gründer immer noch 24.000 Seiten Papier ausdrucken, wie Getyourguide-CEO Johannes Reck kürzlich eindrücklich bei Twitter zeigte.



Der gemeinsame Nenner

Wie kann Neues in Deutschland entstehen? Das ist die zentrale Frage. Ein starker Impuls wäre eine Senkung der Unternehmensteuern, das würde Investitionen und Innovationen antreiben in einer Zeit, in der die Wirtschaft durch hohe Energiepreise und den grünen Umbau doppelt belastet wird. Doch darauf wird sich die Ampelkoalition schon aus ideologischen Gründen kaum einigen. Vielleicht wäre der kleinste gemeinsame Nenner erst einmal eine grundlegende Reform von Staat und Verwaltung: schnellere Genehmigungsverfahren, einfachere Unternehmensgründungen, weniger Bürokratie. Das würde gleich mehrere der akuten Krisen lindern. Wohnungen könnten schneller saniert und Windräder schneller aufgestellt werden. Unternehmen schneller aufgebaut, Genehmigungen für neue Anlagen schneller erteilt werden. Tesla-Geschwindigkeit hat Robert Habeck versprochen. Bislang läuft indes vieles im gewohnten BER-Tempo.

