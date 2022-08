Editorial Deutschland droht die schleichende Deindustrialisierung

Hohe Energiekosten und die Abhängigkeit von China gefährden das deutsche Geschäftsmodell. Deutschland braucht eine neue Strategie.

Sebastian Matthes ist Chefredakteur des Handelsblatts. Der Autor

Düsseldorf Wenn Historiker in einigen Jahren auf die vergangene Dekade schauen, dann werden sie diese Zeit vielleicht als die „goldenen Zehnerjahre“ bezeichnen – trotz Finanz- und Euro-Krise, trotz Ausbruch der Pandemie. Es war eine Zeit, in der Deutschland seinen Wohlstand enorm steigern konnte. In der die Arbeitslosigkeit fast verschwand. Und in der das deutsche Wirtschaftsmodell in aller Welt bewundert wurde.

Doch das deutsche Geschäftsmodell, das auf dem Handel mit Ländern in aller Welt basierte, funktioniert nicht mehr. Es steckt in einer Krise, die durch den Ukrainekrieg nur noch verschärft wurde. In atemberaubendem Tempo kehren sich gerade einstige Stärken in gefährliche Abhängigkeiten um.