Editorial Europa ist zwischen den Fronten

Wie sehr wurde sie noch vor einigen Monaten beschworen, die neue Einigkeit des Westens. Die schnelle Reaktion der EU und der USA nach dem Angriff auf die Ukraine. Sanktionen, Waffenlieferungen, Solidarität mit den Geflüchteten.

Doch nun, am Ende dieses Jahres der historischen Zäsuren, wird offenbar, wie tief die Krise ist, in der Europa steckt: ökonomisch wie politisch. Vor wenigen Tagen brachte EU-Chefdiplomat Josep Borrell die Lage recht freimütig auf den Punkt: „Ihr – die USA – kümmert euch um unsere Sicherheit. Ihr – China und Russland – habt die Grundlage für unseren Wohlstand geschaffen“, sagte er in Brüssel. „Dies ist eine Welt, die es nicht mehr gibt.“

Es ist eine andere, für Europa bedrohliche Welt, auf die wir gerade zusteuern: Zwischen den beiden Supermächten USA und China ist ein erbitterter Kampf um ökonomische und technologische Hegemonie entbrannt, die gerade eine neue Eskalationsstufe erreicht hat, als die US-Regierung ein Embargo gegen Hochleistungschips erließ.

Ja, im Ukrainekrieg arbeiten die USA und die EU zusammen, vertrauen einander, wie unser Titel beleuchtet, aber ökonomisch scheren sich die USA wenig um die Handlungszwänge der Europäer. In China wiederum sitzen von nun an nur noch Männer im obersten Führungsgremium, die Staatschef Xi Jinping treu ergeben sind. Xi duldet keinen Widerspruch und dürfte sein Land weiter auf Kollisionskurs mit dem Westen führen.

Europa droht zwischen den beiden Supermächten ökonomisch zerrieben zu werden. Denn große Teile des Wachstums der vergangenen Jahre basierten auf den guten Handelsbeziehungen zu China – das gilt insbesondere für Deutschland.

Handel unter strengen Sicherheitsvorkehrungen

Nun besteht wenig Zweifel daran, dass die Volksrepublik auch künftig wachsen wird. Zugleich jedoch treibt das Land seine Strategie technologischer Unabhängigkeit aggressiver voran. Europäische Firmen spüren immer stärkeren Druck des Regimes in Peking, sensible Teile ihrer Hightech-Produktion nach China zu verlagern. Die Lage ist so ernst, dass sich selbst deutsche Geheimdienste damit befassen.

Deshalb gilt in Zukunft noch mehr: Handel mit China, ja, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen für die kritische Infrastruktur in Europa. Das sollte auch der Tenor für die Gespräche von Kanzler Olaf Scholz in China sein. Nicht wenige in Berlin rechnen damit, dass die USA europäische Unternehmen in den nächsten Jahren vor die Wahl stellen werden: „entweder mit China oder mit uns“.

Wie ernst große Konzerne in Deutschland solche Szenarien nehmen, zeigen Gedankenspiele, sich in unabhängige Einheiten aufzuspalten, in einen chinesischen und einen westlichen Teil. Die Antwort darauf kann weder sein, den Amerikanern willenlos zu folgen, noch ein Weiter-So Richtung Osten.

Die Zukunft für Europa lautet: Europa. Der EU-Binnenmarkt ist der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt, mehr als 1,4 Millionen Wissenschaftler und Forscherinnen arbeiten hier, und viele Unternehmen bedienen von Europa aus Märkte in aller Welt.

Der Wirtschaftsminister hat eine große Industriestrategie ins Spiel gebracht. (Foto: dpa) Robert Habeck

Europa muss klären, auf welchen Feldern der Wohlstand in Zukunft entstehen soll, und diese Zukunftsfelder müssen dann entwickelt werden. Einen Vorstoß in diese Richtung hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck im Handelsblatt-Interview gemacht, als er eine große Industriestrategie ins Spiel brachte, die der Wirtschaft bei der Transformation hilft.

Aber die Debatte muss weiter gehen: Es braucht Klarheit über die Sektoren, in denen Europa im Technologie-Wettstreit der Supermächte eine Chance hat – und dann eine Strategie, wie sich genau hier eine Spitzenposition aufbauen lässt, nämlich mit exzellenter Forschung, Kapital für junge Hightech-Firmen, Netzwerken zwischen jungen und etablierten Unternehmen, einem wettbewerbsfähigen Steuersystem und ja, auch niedrigen Stromkosten.

Zudem muss Europa seine Handelspolitik vorantreiben. Australien, Vietnam, Indien – es ist völlig unverständlich, weshalb die EU nicht längst Handelsabkommen mit diesen Ländern ratifiziert hat. Und drittens gehören zu so einer innovativen Industriepolitik auch Rohstoffpartnerschaften – um die Abhängigkeit etwa von China zu reduzieren.

Ohne eine solche Politik droht Europa zu einer ökonomischen Kolonie der USA oder Chinas zu werden, einem Absatzmarkt für Datenprodukte und Hightech aller Art. Und es wäre der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Europa dieser Tage ein trauriges Bild abgibt: Da ist das Zerwürfnis zwischen Kanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die antideutschen Ressentiments im polnischen Wahlkampf. Die scharfe Kritik aus Südeuropa an der deutschen Energiepolitik.

Ende dieses historischen Jahres steht Europa vor der Frage, ob es im Wettbewerb der Großmächte mitspielen oder als Spielball enden will. Noch haben wir die Wahl.

