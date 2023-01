Editorial Schritt für Schritt bürokratisieren wir uns in den Schlafanzug

Jahr für Jahr spielt sich in deutschen Unternehmen ein bizarres Schauspiel ab. Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden von ihren Personalabteilungen dazu aufgefordert, in digitalen Portalen Fragen zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu beantworten. „Unterweisung zum Arbeitsschutz“ nennt sich das. Und wer kann schon etwas gegen Sicherheit am Arbeitsplatz sagen!

Vergangenes Jahr zum Beispiel musste ich folgende Aufgabe lösen: „Ein Bauteil mit der Kennzeichnung F90 hält dem Feuer 90 Minuten lang stand. Worauf weist ein T statt des Buchstabens F hin?“ Seit ich weiß, dass es bei dem T um Türen geht, ist die Handelsblatt-Redaktion ein sicherer Ort geworden.

Man muss dazu wissen, dass diese Schulungen sich je nach Branche und Unternehmen unterscheiden können. Wer nun denkt, die freundliche Einladung für den virtuellen Sicherheitskurs im Mail-Postfach einfach ignorieren zu können, hat sich geirrt: Machen zu wenige Kolleginnen und Kollegen mit, muss das ganze Unternehmen mitunter eine Präsenzschulung mit anschließendem Test absolvieren.

Bei Widerstand droht Geldstrafe

Gibt es dann immer noch Widerstand, droht eine Geldstrafe. Die netten Menschen in den Personalabteilungen können dagegen übrigens gar nichts machen, all das ist gesetzlich vorgeschrieben – und wird von Berufsgenossenschaften kontrolliert.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nun dachte ich lange, dass es vor allem für Gerüstbauer und Dachdecker wichtig wäre, über die Sicherheit im Job nachzudenken, weil die Zahl der tödlichen Unfälle am Bau in den vergangenen Jahren sogar leicht gestiegen ist.

Doch die Gefahren für Büromenschen drohen nahezu überall, sogar im Homeoffice, wie ich in der Schulung für Arbeitssicherheit gelernt habe: „Um deinem Unterbewusstsein zu signalisieren, dass die Arbeit beginnt, ist das Anbehalten des Schlafanzuges wenig hilfreich.“

Deutschland wird von Regelungen gebremst. In der Bürokratie gefangen

Seit Jahren versprechen Bundesregierungen, dass sie das Leben der Bürgerinnen und Bürger mit neuen Vorschriften und Regeln nicht noch komplizierter machen wollen. Trotzdem kommen immer neue, immer verrücktere Regeln hinzu, die mitunter von Menschen gemacht werden, die nur noch wenig mit der wirtschaftlichen Realität am Hut haben. Schritt für Schritt bürokratisieren wir uns so in den Schlafanzug.

Die neue Pflicht zur Zeiterfassung zum Beispiel. Nachdem eine ganze Generation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Flexibilität und Freiräume eingefordert hatte, haben sich viele Unternehmen in den vergangenen Jahren tatsächlich darauf eingelassen, Stichworte Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit. Nun kehrt die Stechuhr zurück.

Alle Firmen müssen neuerdings ein Zeiterfassungssystem einrichten und die Arbeitszeit ihrer Belegschaft erfassen – und zwar lückenlos. Die Welt dreht sich weiter, die Uhren in den Verwaltungen drehen sich zurück.

>> Lesen Sie hier: Diese Regeln gelten künftig bei der Arbeitszeiterfassung

Die Neufassung der Grundsteuer ist auch so ein Fall. Bürgerinnen und Bürger müssen Daten in Formulare eintragen, die den Behörden an anderer Stelle längst vorliegen.

Überall gibt es neue Regeln. Für Lieferketten, Nachhaltigkeit, ja, sogar für Verpackungen. Vieles davon ist gut gemeint, macht aber das Leben immer komplizierter.

All das in einer Zeit, in der das Land unter hohen Energiepreisen, Inflation und Lieferkettenproblemen und einem historischen Fachkräftemangel leidet. Ungeachtet dessen müssen nun wohl staatliche Stellen wieder neue Jobs schaffen, um zu überprüfen, ob künftig jeder, der beim Joggen über die kniffligen Fragen der letzten Arbeitsschutzschulung nachdenkt, das auch als Arbeitszeit verbucht.

>> Lesen Sie hier: Der Wirtschaft entgehen 100 Milliarden Euro, weil sie zwei Millionen Stellen nicht besetzen kann

Während wir korrekt eingestempelt unserer eigentlichen Arbeit nachgehen sollten, beantworten wir stattdessen Fragen wie diese: „Wenn die Luft raus ist und du dich nicht mehr konzentrieren kannst, solltest du dich den restlichen Tag erholen, um am nächsten Tag mit frischem Kopf weiter zu arbeiten.“ Richtig oder falsch?

Bei all dem Wahnsinn ist man sich ja gar nicht mehr so sicher, ob der Arbeitsschutz nicht tatsächlich meint, der vorzeitige Feierabend wäre das richtige Mittel gegen eine kleine Konzentrationsschwäche. Ist aber Gott sei Dank nicht die richtige Antwort.

In der Bundesregierung wird derzeit viel über Entlastungen von Menschen und Unternehmen gesprochen. Das Thema Bürokratie fällt dabei allzu oft unter den Tisch. Dabei wäre ein Bürokratiemoratorium wirkungsvoller als so manches Konjunkturpaket. Nun aber Schluss! Ich muss dringend ausstempeln.

Mehr: Deutschland steckt in der Komplexitätsfalle