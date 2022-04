Editorial Was in der Debatte über ein Gas-Embargo zu oft übersehen wird

Der Westen kommt um weitere Sanktionen gegen Russland nicht herum. Ein Gas-Embargo hätte verheerende Folgen, könnte aber notwendig sein.

Sebastian Matthes ist Chefredakteur des Handelsblatts. Autor des Editorials

Düsseldorf Ob die Bilder des grauenhaften Massakers in Butscha nun eine weitere Wende im Ukrainekrieg bedeuten, ist Ende dieser Woche kaum zu sagen. Sehr deutlich geworden ist allerdings etwas anderes in diesen Tagen: Der Westen wird um weitere, harte Schritte gegen Russland nicht herumkommen. Schritte, die auch Deutschland schmerzhaft spüren wird. Das gerade verhängte Kohleembargo ist nur der Anfang. Ein Boykott russischer Öllieferungen ist nur noch eine Frage der Zeit. Und es wird für die Bundesregierung immer schwieriger, sich gegen einen Gasboykott zu stemmen.

Seit Kriegsbeginn habe Europa 35 Milliarden Euro für Energieimporte an Russland überwiesen, rechnet der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor. Und in Washington, Paris und Warschau fragt man sich, was noch passieren muss, damit die Bundesregierung endlich einlenkt. Ob man ein komplettes Energieembargo nun befürwortet oder nicht: Das ist die außenpolitische Realität.