Ein Kommentar Die Turbulenzen an den Börsen sind nur ein Vorgeschmack auf die Zukunft

Das Beben an der Wall Street war heftig: Die US-Börsen erlebten den schwächsten Handelstag seit Juni 2020, nachdem die Inflation in den Vereinigten Staaten um ein Bruchteil weniger stark zurückgegangen war als erwartet. Es könnte ein Vorbote für das gewesen sein, was auf die Märkte noch zukommt – im Positiven wie im Negativen.

Zunächst einmal ist festzustellen: Die Verluste sehen heftig aus, letztlich aber gaben die Märkte nur die Gewinne der jüngsten Rally wieder ab. Am deutschen Aktienmarkt noch nicht einmal das. Der US-Leitindex S&P 500 steht noch sieben Prozent über seinem Jahrestief, der deutsche Leitindex Dax verteidigte zunächst die erst jüngst eroberte Marke von 13.000 Punkten.

Dennoch zeugen diese Kursverluste von einer ausgeprägten Unsicherheit, die am Markt herrscht. Es gibt derzeit keine klare Marktmeinung: Die Einschätzungen, wie weit die Notenbanken ihre Zinsen noch erhöhen und ob es nun eine schwere, leichte oder gar keine Rezession gibt, klaffen weit auseinander, was sich in den immer wieder erst steigenden und dann fallenden Kursen entlädt.

Auf der einen Seite liegt aktuell viel Geld an der Seitenlinie. Die Cashquoten vieler Profianleger sind historisch hoch – ein Dauerzustand ist das nicht. Und so nutzten die Investoren jeden kleinsten Hinweis auf eine Erholung zum Einstieg – aus Angst, etwas zu verpassen. Denn bei einer derart aufgestauten, potenziellen Nachfrage dürfte eine Erholung dynamisch ausfallen. Das war auch schon nach anderen Bärenmärkten so – also längeren Phasen fallender Kurse.

Aktienmarkt: Die Bühne für weitere Kursschwankungen ist bereitet

Auf der anderen Seite reagieren die Märkte aktuell sensibel auf Inflationsdaten und Äußerungen der Notenbanken. Denn anders als früher ist der Zinspfad der Notenbanken – also bis wohin sie die Zinsen erhöhen werden – nicht klar. Nach den schwachen US-Inflationsdaten etwa passten die Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen nach oben an und reagierten radikal: Aktien, besonders die zuletzt erholten Tech-Werte, flogen aus den Depots.

Dieses Vor und Zurück an den Märkten dürfte sich fortsetzen, bis sich einer der zahlreichen globalen Belastungsfaktoren wie Ukrainekrieg, Inflationssorgen und Rezessionsängste auflöst. Entscheidend ist dabei nicht etwa ein positives Ende, sondern Klarheit. Das könnte in einem negativen Fall zu einem finalen Ausverkauf führen, der aber gleichzeitig der Nährborden für eine Erholung wäre. In einem positiven Fall haben die jüngsten Erholungsrallys erst einen Vorgeschmack auf die dann zu erwartende Marktreaktion gegeben.

Solange es diese Klarheit aber nicht gibt, ist alles bereitet für weitere Kursschwankungen an den Börsen – beispielsweise im Anschluss an den Zinsentscheid der US-Notenbank am nächsten Mittwoch.

