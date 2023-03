Wichtiger als Geld, Ideen oder Daten ist es im heutigen Tech-Kapitalismus, die Aufmerksamkeit von Nutzern zu gewinnen. Das hat weitreichende Konsequenzen für Gesellschaft und Politik.

Im modernen Kapitalismus ist die Aufmerksamkeit zur Ware geworden. (Foto: GETTY IMAGES) Sehen und gesehen werden

Wer 1990, kurz nach der Öffnung der DDR, durch Ostberlin lief, etwa am heute so illustren Prenzlauer Berg, sah eine graue Stadt. Das lag nicht nur am Wetter, der Braunkohle und den zum Teil verwahrlosten Bauten. Sondern auch daran, dass dort die im Westen übliche, knallig-farbige Werbung auf Plakatwänden fehlte.

Im Sozialismus gab es nicht den Zwang, Aufmerksamkeit zu erzeugen, der heute mehr denn je, beinahe in jeder Sekunde, zu spüren ist. Wir können uns so eine Welt heute kaum noch vorstellen.

Im Sozialismus galt: Die Macht liegt konzentriert bei der Partei. Geld spielte, wenn man Westimporte ausklammerte, eine untergeordnete Rolle; ansonsten hieß es wie immer noch im heutigen Russland: Macht ist Geld.

