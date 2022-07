Essay Zeit der Prüfungen: Wir müssen gegen Putins Brutalität zusammenhalten

Wir sind mit einem Selbstverständnis aufgewachsen, in dem militärische Gewalt keinen Platz hatte. Nun zwingt Putin jedoch zum Umdenken – und noch stärker an die Demokratie zu glauben.

Der Krieg in der Ukraine könnte noch Jahre andauern. Putin Brutales Vorgehen zwingt uns für unsere freie Welt zu kämpfen. (Foto: Imago, dpa) Flagge der Nato (l.) und Wolodymyr Selenskyj der Präsident der Ukraine (l.)

„Sie sind Bastarde und Abschaum. Und solange ich noch lebe, werde ich alles tun, um sie verschwinden zu lassen.“ Das sagte Dmitri Medwedew, Ex-Premier und Ex-Präsident sowie engster Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Anfang Juni über die westlichen Politiker.

Wir wissen also, woran wir sind. Putin sieht freiheitliche Gesellschaften als dekadent an.

Er will mit militärischen Drohungen und Erpressung durch Energieentzug die Widerstandskraft der Europäer, speziell der Deutschen brechen.

Das soll den Westen spalten und ihm in der Ukraine, in ganz Osteuropa freie Bahn verschaffen. Mit Viktor Orban, der EU-Koordinierung und „Rassenmischung“ ablehnt, hat er schon ein trojanisches Pferd in der EU stehen.

Die Konfrontation, die Putin uns aufzwingt, stellt jeden Bundesbürger letztlich vor vier Fragen:

