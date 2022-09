Euro-Inflation Warum die Geldpolitik versagt hat

Eine Notenbank, die zu spät reagiert, ein Staat, der rettet, wie er nur kann – und damit auch die Nachfrage treibt. Es konnte gar nicht anders kommen: Die Stagflation ist da.

Eine zweistellige Inflationsrate in Deutschland – 10,0 Prozent im September, der höchste Stand seit 1951. Der gleiche Wert auch in der Eurozone. Das hat Symbolkraft. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass das befürchtete Szenario einer stagnierenden Konjunktur bei anhaltend hoher Inflation längst Realität ist: die Stagflation.

Europas größte Volkswirtschaft steht vor dem schwierigsten Herbst und Winter seit den 70er-Jahren. In anderen europäischen Volkswirtschaften sieht es nicht viel besser aus. Selbst bei denen, die wegen geringerer Energieabhängigkeit von Russland nicht so stark unter den hohen Preisen in dem Bereich leiden.

Das ist die Quittung für eine zu zögerliche Notenbank, die das Problem lange demonstrativ ignorierte und erst dann reagierte, als es längst zu spät war. Es ist aber letztlich auch die Quittung für eine Politik, die alles und jeden zu retten gedenkt – in jedem Fall aber die steigenden Energiekosten für Bürgerinnen und Bürger abfedern will.