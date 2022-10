Gastkommentar – Beyond the obvious Die Energiewende muss am Machbaren ausgerichtet werden

So, wie die Umstellung auf erneuerbare Energieträger geplant wird, können wir sie uns nicht leisten. Und so funktioniert sie auch nicht, warnt Daniel Stelter.

Ein wirtschaftlich schwaches Deutschland kann den Umbau zur Klimaneutralität nicht stemmen. (Foto: dpa) Windräder

Ist es technisch möglich, Deutschland ausschließlich mit erneuerbaren Energien zu versorgen? Die Antwort der einschlägigen Studien lautet ja. Ist es möglich, dieses Ziel bis zum Jahr 2045 zu erreichen? Hier gilt, in der Theorie ja, in der Praxis nein. Da scheitert es an mangelnden Rohstoffen, fehlenden Fachkräften und noch nicht vorhandener Technologie.

Vor allem stellt sich die Frage: Können wir uns das leisten? Schon im Jahr 2018 bezifferte eine Studie im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie die Kosten auf bis zu 2300 Milliarden Euro.

Die Erhöhung des Anspruchsniveaus seither (frühere und höhere Verfügbarkeit) und die allgemeinen Preissteigerungen dürften die Kosten weiter erhöht haben. Das hätten wir uns in guten Zeiten vielleicht leisten können, angesichts der akuten Krise und des von der Politik hingenommenen Wohlstandsverlusts jedoch immer weniger.