Gastkommentar Risiko? Robustheit? Resilienz!

Die resiliente Denkweise steht dafür, gewisse Risiken bewusst einzugehen, so dass Experimentieren, Lernen und Innovationen gefördert werden.

Resilienz betont nicht die Notwendigkeit zur Abwehr von Schocks, sondern das Zurückfedern nach einem negativen Schock durch agile Verhaltensanpassung. Es ist die Anpassungsfähigkeit, auf Schocks zu reagieren, die den Kern der Resilienz ausmacht. In Angststarre zu verfallen und sich nicht zu bewegen führt genau zum Gegenteil.

Der Vergleich einer Eiche mit dem Schilfrohr veranschaulicht den Unterschied zwischen Robustheit und Resilienz. Die Eiche scheint sehr stark zu sein, da sie so gut wie jeden Sturm übersteht. Im Gegensatz dazu scheint das Schilfrohr sehr schwach zu sein, da es im Wind ständig hin und her schwankt. Wenn jedoch ein Orkan kommt, fällt die Eiche um, wohingegen das Schilfrohr wieder zurückfedert. Die Eiche ist robuster und widerstandsfähiger, aber wenn die Robustheitsbarriere durchbrochen ist, gibt es kein Zurück mehr.

Das Schilfrohr ist resilienter. Dieser Vergleich legt auch sehr schön das Volatilitätsparadox dar: Was sehr starr ist und sich nicht bewegt, ist häufig nicht allzu resilient. Die Anpassungsfähigkeit ist hierbei entscheidend.

Resilienz versus Kostenminimierung

Resilienz erfordert eine Abkehr von der ausschließlichen Kostenminimierung. Man sollte Reservepuffer in der Hinterhand halten. Anders als die Robustheit, die spezielle Reserveeinheiten für jede Art von Schocks erfordert, reicht es für die Resilienz aus, flexible Einheiten in der Hinterhand zu halten, die man je nach Schock erst nach dessen Einschlagen feinjustieren kann.

Im Kontext der Globalisierung muss eine Umfokussierung auf Resilienz nicht notwendigerweise Reshoring heißen, also Produktionsstätten zurück nach Deutschland zu bringen. Multisourcing, also sich auf mehrere Zulieferer auf verschiedenen Kontinenten zu verlassen, kann eine noch resilientere Strategie sein.

Resilienz- versus Risikomanagement

Resilienz erfordert auch ein Umdenken beim Risikomanagement. Zu häufig wird Risikomanagement damit gleichgesetzt, die Volatilität möglichst gering zu halten und zumindest die Verstärkungseffekte von Schocks zu minimieren. Wenn man allerdings jedes Risiko vermeidet, vermeidet man oft auch die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Fortschritte gehen oft mit dem bewussten Eingehen von Risiken einher.

Aber welche Risiken? Kleinere Krisen zu meistern führt häufig zu Erkenntnissen, die einem helfen, größere Krisen zu überwinden. Das menschliche Immunsystem ist ein gutes Beispiel. Kinder, die hypersteril aufgewachsen sind und nie Bakterien oder Viren ausgesetzt waren, sind wesentlich weniger resilient im späteren Lebensalter.

Resilienz kann man auch fördern. Anpassungsfähigkeit und Agilität sind nicht nur eine Mentalitätsfrage, sondern hängen auch von der Infrastruktur ab. Zudem sollte man bei den Produktionsprozessen darauf achten, dass bestimmte Prozesse und Bauteile einfach substituiert werden können, etwa durch Standardisierung.

Um flexibel auf Schocks reagieren zu können, benötigt man die zutreffenden Informationen. Heutzutage ist man allerdings von einem Informationsüberfluss geplagt. Die zutreffenden Informationen finden häufig Andersdenkende und sogenannte Mavericks, die es deshalb zu fördern gilt.

Risiken, denen man mit Resilienz begegnen kann, kann man eingehen, nicht aber solche, die einen in eine Falle stoßen, von der man nicht zurückfedern kann. Sollte z. B. der Golfstrom versiegen, wird Europa erkalten, ohne dass man ihn wieder „anwerfen“ kann. Noch schlimmer sind Schocks, die adverse Rückkopplungseffekte in Gang setzen und dabei einen Kipppunkt überschreiten lassen. Die Situation dann zu stabilisieren ist alles andere als einfach. Das Risikomanagement sollte deshalb durch Resilienzmanagement ergänzt werden. Längerfristig zählt nicht das Risiko an sich, sondern wie man darauf reagieren kann. Nur Risiken, die zu Resilienzkillern werden können, sind zu vermeiden.

Zusammenfassend betont die Resilienz im Vergleich zu vielen anderen Stabilitätskonzepten die Anpassungsfähigkeit und mahnt deshalb neue Abwägungen von Zielkonflikten an. Resiliente Reservepuffer sind kostengünstiger, da sie flexibel für viele Schocks einsetzbar sind. Im Mittelpunkt steht die Denkweise, gewisse Risiken bewusst einzugehen, sodass Experimentieren, Lernen und Innovationen gefördert werden.

Der Autor: Markus Brunnermeier lehrt in Princeton Ökonomie.

Referenz: Brunnermeier (2021) „Die Resiliente Gesellschaft“ Aufbau Verlag.

