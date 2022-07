Ihr Kommentar im Handelsblatt Hohe Inflation: Welche Entlastungen würden Sie sich von der Bundesregierung wünschen?

Einmalzahlung, höhere Gehälter, Gaspreisdeckel – Ideen für Entlastungen gibt es viele. Welche würden Sie favorisieren und warum? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Der Bundeskanzler traf sich mit Regierungsmitgliedern, Ökonomen, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften, um über die Auswirkungen der hohen Inflation und mögliche Maßnahmen zu reden. (Foto: AP) Bundeskanzler Olaf Scholz

Konkrete Beschlüsse, wie die Auswirkungen der hohen Inflation auf Bürger und Unternehmen gedämpft werden können, soll es erst im Herbst geben. Darauf einigten sich gestern die Teilnehmer der „konzertierten Aktion“, zu der Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen hatte.

„Wir stehen vor einer historischen Herausforderung“, sagte Scholz im Nachgang und kündigte an, dass sich die Teilnehmer künftig regelmäßig treffen und austauschen werden.

Uns interessiert Ihre Meinung: Haben Sie sich mehr vom „Inflationsgipfel“ erwartet? Welche Entlastungen würden Sie sich jetzt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt von der Bundesregierung wünschen – und vor allem: warum? Inwiefern kann die Bundesregierung Ihrer Meinung nach die Inflationsfolgen abfedern?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Im Vorfeld der „konzertierten Aktion“ waren die verschiedensten Maßnahmen aufgeworfen worden. So hatte beispielsweise Bundeskanzler Scholz vorgeschlagen, die Arbeitgeber könnten steuerfreie Einmalzahlungen anbieten und so hohe Tarifabschlüsse vermeiden. Das könne gegen die befürchtete Lohn-Preis-Spirale helfen. Durch diesen Vorstoß sahen sich allerdings die Arbeitgeberverbände in ihrem Hoheitsgebiet der Tarifverhandlungen verletzt. Zu Recht? Wie hoch schätzen Sie die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale ein?

SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte sich im Vorfeld für höhere Löhne ausgesprochen, da diese dauerhaft helfen und den Staat nicht dauerhaft überfordern würden. Zu den aufgeworfenen Entlastungsideen gehörten auch eine geringere Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel oder auch eine gesetzliche Deckelung der Gaspreise. Ein bunter Blumenstrauß an möglichen Maßnahmen – doch welche würden Sie favorisieren?

Wenn Sie sich zu diesem Thema im Handelsblatt zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar, entweder per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.

