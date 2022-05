Ihr Kommentar im Handelsblatt Kryptowährungen: Ist der große Hype vorbei?

Würden Sie jetzt noch in Bitcoin und Co. investieren? Oder bräuchte es zunächst mehr Kontrollen für die Cyberdevisen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Die Kurse vieler Kryptowährungen rutschten zuletzt ab. (Foto: Reuters) Bitcoin und Co.

Die Turbulenzen am Kryptomarkt waren in den vergangenen Tagen heftig. Zahlreiche Anleger haben viel Geld verloren, selbst einige Kryptomilliardäre mussten hohe Verluste hinnehmen. Die älteste und wichtigste Kryptowährung Bitcoin büßte zwischenzeitlich 56 Prozent an Wert ein im Vergleich zu ihrem Rekordhoch im November 2021.

Vor allem das Drama um das Kryptoprojekt Terra hat zuletzt das Vertrauen vieler Anleger erschüttert. Denn zu Terra gehört auch der Stable Coin UST. Das Besondere eines Stable Coins ist, dass er eigentlich eins zu eins an einen Basiswert gekoppelt ist, sein Wert also nicht schwankt. Ein UST sollte daher immer einen Dollar wert sein. Doch binnen einer Woche ist der Kurs von dem theoretisch fixen Kurs auf unter 20 Cent abgestürzt.

Hat dieser Vorfall der gesamten Kryptobranche, die sich eigentlich mal als bessere Alternative zu herkömmlichen Währungen etablieren wollte, geschadet? Würden Sie derzeit noch in Kryptowährungen investieren – oder sind Sie schon längst ausgestiegen? Könnten die Turbulenzen auch auf klassische Finanzmärkte überschwappen? Und: Müssten Cyberdevisen mehr kontrolliert werden – und, wenn ja: wie?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Grundsätzlich sind Kryptoanlagen aufgrund ihrer Volatilität hochriskant. Dennoch hatten sich zuletzt vermehrt auch langfristig orientierte Anleger und institutionelle Investoren dem Kryptomarkt zugewendet. Dies wurde bereits als Zeichen gewertet, dass Cyberdevisen nun im Mainstream angekommen seien.

Verschiedene Stellen wie etwa die Finanzaufsicht Bafin hatten Verbraucher allerdings immer wieder vor Investments in Kryptowährungen gewarnt. Um Anlegern mehr Sicherheit zu gewährleisten, sind auch immer wieder Gesetzesvorhaben im Gespräch, die Kryptoanlagen einheitlich und ähnlich zu anderen Anlageklassen regulieren sollen.

