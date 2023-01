Ihr Kommentar im Handelsblatt Neues Jahr, neues Anlegerglück – Wo lohnt sich jetzt der Einstieg?

Nach dem turbulenten Anlegerjahr 2022 interessiert uns, wie Sie als Anleger auf 2023 blicken. Wie wollen Sie Ihr Geld anlegen und warum? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

2022 war frustrierend für viele Anleger. Wo lohnt es sich 2023, Geld anzulegen? (Foto: dpa) Geld im Portemonnaie

Krieg, Inflation, Zinswende und rundherum große Verunsicherung. Die Märkte waren 2022 in Aufruhr. Manch Anleger freut sich wahrscheinlich, dass das Börsenjahr zu Ende gegangen ist. Bedeutet das neue Jahr nun auch ein neues Anlegerglück?

Das wollen wir von Ihnen wissen! Auf welche Anlageklassen werden Sie 2023 setzen und warum? Was wollen Sie vielleicht anders machen? Suchen Sie eher nach sicheren Anlagemöglichkeiten? Wo ist das Risiko aus Ihrer Sicht zu hoch, wo noch angemessen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes deutscher Banken würden Anleger in 2023 am ehesten in inflationsstabile Anlagen wie Immobilien oder Gold investieren. Sehen Sie das ähnlich? Wie wichtig ist Ihnen 2023 der Sicherheitsaspekt bei Ihrer Geldanlage? Ebenfalls relativ häufig genannt wurden in der Umfrage Fonds, Sparpläne und Aktien.

Banken und Fondshäuser gehen jedenfalls davon aus, dass der Dax im neuen Jahr steigt, erwarten aber auch keinen neuen Dax-Rekord. Zweifel gibt es vor allem noch mit Blick auf die Zinserhöhungen und die Dimension des wirtschaftlichen Abschwungs. Glauben Sie an einen nachhaltigen Börsenaufschwung? Welches sind für Sie die größten Risikofaktoren für das neue Jahr?

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Extrem gebeutelt waren 2022 die Kryptowährungen. Binnen Jahresfrist hat der Bitcoin rund 64 Prozent an Wert verloren. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether brach ebenfalls stark ein. Geprägt wurde die Branche zudem durch den FTX-Kollaps sowie durch die Insolvenzen bei Kryptoplattformen und dem Hedgefonds Three Arrows Capital. Was glauben Sie: Wie wird es in 2023 mit den Kryptowährungen weitergehen?

Wenn Sie sich zu diesem Thema im Handelsblatt zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar, entweder per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.

Mehr: Drei große Risiken, aber eine dicke Chance für das neue Börsenjahr – ein Kommentar.