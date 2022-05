Ihr Kommentar im Handelsblatt Wäre ein Ölembargo eine sinnvolle Idee?

Würde sich Russland davon tatsächlich beeindrucken lassen? Oder würden Privatverbraucher und die Wirtschaft zu stark leiden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Aktivisten demonstrieren mit Masken mit dem Konterfei von Kanzler Scholz (M.), Finanzminister Lindner (l.) und Wirtschaftsminister Habeck und einem Schild mit der Aufschrift „Ölembargo?“ am Brandenburger Tor für ein Embargo von russischem Öl und Gas. (Foto: dpa) Demonstration in Berlin

Die EU bereitet im Zuge neuer Sanktionen nun wohl auch ein Ölembargo gegen Russland vor. Vorgesehen ist aber offenbar, die Einfuhr russischen Öls erst nach einer mehrmonatigen Übergangsfrist zu stoppen.

Hintergrund sind die Versorgungsprobleme der Slowakei und Ungarns, die beide sehr stark von russischem Öl abhängig sind. Innerhalb der EU müssen Sanktionsmaßnahmen aber einstimmig beschlossen werden, daher sind längere Übergangsfristen für die beiden Länder im Gespräch.

Uns interessiert Ihre Meinung: Wäre ein Ölembargo eine sinnvolle Idee? Wie schlagkräftig wäre diese Maßnahme? Welche Folgen befürchten Sie selbst als Verbraucher – und für die Wirtschaft im Allgemeinen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Der Kreml selbst hat bereits des Öfteren verlauten lassen, Russland könne sein Öl weltweit verkaufen und sei deshalb immun gegen westliche Sanktionen. Länder wie Indien und China haben bislang jedenfalls keine Anstalten gemacht, Sanktionen gegen russische Energierohstoffe zu erheben.

>> Lesen Sie dazu: Wie Russland gegen den Niedergang seiner Ölindustrie kämpft

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Westliche Konzerne ziehen sich derweil mehr und mehr vom russischen Öl zurück. Zuletzt waren die russischen Ölexporte auch tatsächlich rückläufig, wie aus Datenbanken von Analysten hervorgeht, die die Wirtschaftsagentur Bloomberg ausgewertet hat. Ist ein Ölembargo dann überhaupt noch nötig?

Die geplante monatelange Übergangsfrist des EU-Ölembargos zeigt zudem, wie komplex ein solches ist – politisch, ökonomisch und logistisch. Wäre es vielleicht gar zu komplex, um Wirkung zu zeigen?

Wenn Sie sich zu diesem Thema im Handelsblatt zu Wort melden möchten, schreiben Sie uns einen Kommentar, entweder per E-Mail an [email protected] oder auf Instagram unter @handelsblatt.



In der vergangenen Woche debattierte die Handelsblatt-Leserschaft, ob Gerhard Schröder sein Ansehen als Altkanzler verspielt. Lesen Sie hier eine Auswahl der Kommentare.