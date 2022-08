Ihr Kommentar im Handelsblatt Was denken Sie über weitere Entlastungspakete der Bundesregierung?

Auf der Kabinettsklausur berät die Koalition auch über weitere Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. Welche, wenn überhaupt, würden Sie befürworten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Auf der Kabinettsklausur soll auch über ein drittes Entlastungspaket für Bürger beraten werden. (Foto: dpa) Kostenentlastung

Es vergeht momentan kaum ein Tag, an dem sich nicht Ampelpolitiker mit Entlastungsvorschlägen zu Wort melden. Denn die rasant steigenden Energie- und Lebensmittelpreise belasten Bürger und Wirtschaft immer mehr. Seit diesem Dienstag sitzt das Kabinett im Schloss Meseberg zusammen und verhandelt unter anderem darüber, wie die Bundesregierung hier Abhilfe schaffen kann.

Zur Diskussion stehen Direktzahlungen, eine Wohngeld-Reform, ein Energiepreisdeckel, eine Erhöhung der Pendlerpauschale und ein Nachfolgemodell für das Neun-Euro-Ticket.

Uns interessiert Ihre Meinung: Was denken Sie über weitere Entlastungen? Warum sollte es sie geben – oder warum nicht? Welche Maßnahmen würden Sie befürworten und warum? Wer sollte vor allem profitieren?

Sagen Sie uns auch gerne Ihre Meinung zu dem, was hinter uns liegt: Die Bundesregierung hat bereits zwei Entlastungspakete mit einem Volumen von insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro beschlossen. Haben Ihnen diese geholfen? Wenn ja: In welchem Umfang? Haben Sie überhaupt noch einen Überblick darüber, von welchen Maßnahmen Sie profitieren können?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an [email protected]. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.

Mehr: Die Ampelkoalition will die steigenden Energiepreise durch weitere Entlastungen abfedern. Welche Ideen es gibt – und was sie bringen würden