In eigener Sache Das neue Handelsblatt: Was wir verändert haben

So wie die Wirtschaft entwickelt sich auch das Handelsblatt stetig weiter. Ab sofort sehen E-Paper und die gedruckte Ausgabe deshalb anders aus.

Das neue Handelsblatt

Düsseldorf Das Handelsblatt erneuert sich: Unser E-Paper und die gedruckte Ausgabe erscheinen mit einem aufgefrischten Layout und einer neuen Struktur. Auf diese Weise wollen wir die ökonomischen Themen, die Unternehmen und Politik am intensivsten bewegen, stärker in den Mittelpunkt stellen und die Printausgabe gleichzeitig noch besser mit unseren Podcasts, Newslettern und Veranstaltungen verzahnen.

Konkret heißt das: Die Welt verändert und verschiebt sich, wir verändern und verschieben unsere Seiten.

Angesichts globaler Unsicherheiten bauen wir unsere internationale Berichterstattung aus, was sich in der neuen Struktur gleich im Einstieg der Zeitung, im Politikteil, ausdrückt. Dort werden künftig die Berichte aus unserem weltweiten Korrespondentennetz prominenter platziert. Dadurch bekommen vor allem die Themen rund um geoökonomische Entwicklungen mehr Raum.

Aber nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt berichten noch breiter und tiefer über die wichtigsten ökonomischen und technologischen Entwicklungen auf den wichtigsten Auslandsmärkten.

Wir bauen auch unser Netz an Gastautorinnen und -autoren deutlich aus. Jüngste Neuzugänge sind der ehemalige Botschafter und Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und die Sicherheitspolitikexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Außerdem stellen wir unsere Berichte und Analysen zu technologischen Umbrüchen in eigenen Kolumnen und Rubriken stärker heraus. Denn das Handelsblatt will seine Position als Frühindikator für die wichtigsten ökonomischen und technologischen Entwicklungen noch ausbauen.

Die aktuellen geopolitischen Spannungen gehen nämlich einher mit ungezählten Durch- und Umbrüchen in Unternehmen überall auf der Welt. Denn in der Unsicherheit entsteht auch viel Neues.

Und aus der Vergangenheit wissen wir, dass viele der ganz großen Ideen mitten in den ganz großen Krisen entstehen. LinkedIn entstand kurz nach dem New-Economy-Crash, Google kurz davor. Celonis, das wertvollste Start-up Deutschlands, wurde wiederum mitten in der Euro-Krise 2011 gegründet.

Die letzten Seiten

Im Handelsblatt werden wir diese großen Veränderungen in der Industrie wie im Mittelstand begleiten und beschreiben und sie in politische, unternehmerische und technologische Kontexte einordnen.

Dabei wollen wir immer auch die Köpfe hinter diesen Veränderungen vorstellen. Deshalb rücken die Porträts über die Menschen der Wirtschaft, über die Unternehmerinnen und Forscher vom Heftausstieg weiter nach vorn in die Ressorts. Denn Wirtschaft wird von Menschen gemacht.

Seit jeher gehören auch die Berichte über Banken, Versicherungen und Immobilienkonzerne zur DNA des Handelsblatts. Die rücken ab sofort nach vorn ins Unternehmensressort. Im Finanzteil wiederum konzentrieren wir uns noch stärker auf das Marktgeschehen, Finanzierungstrends, Innovationen und die Geldpolitik der internationalen Notenbanken. Schließlich dürften die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten eher zu- als abnehmen. Das Interesse unter unseren Leserinnen und Lesern an diesen Themen, das zeigen die Zahlen, ist so groß wie nie.

Am Ende des Hefts finden Sie deshalb einen deutlich ausgebauten Teil über die Entwicklungen an den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten. Wir beleuchten dort die Marktbewegungen, analysieren die wichtigsten Charts – und erklären, wie Anlegerinnen und Anleger durch die turbulenten Zeiten navigieren können.

Ich bin gespannt, wie Ihnen unser Umbau gefällt. Schreiben Sie mir Ihre Anregungen, Kritik und auch Lob.

Ihr Sebastian Matthes

Chefredakteur (Kontakt: [email protected])