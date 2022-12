Kommentar 2022 war ein Schreckensjahr für den Anleihemarkt – auch 2023 könnte unruhig werden

Weiter steigende Leitzinsen und der Ausfall der Europäischen Zentralbank als Bondkäufer sorgen im kommenden Jahr für neue Risiken.

Die EZB steht 2023 vor einem Dilemma. Im Kampf gegen die Inflation müssen die Zinsen weiter steigen, das könnte aber für hochverschuldete Staaten wie Italien zur Gefahr werden. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank in Frankfurt

Eigentlich sollten Anleihen ein Stabilitätsanker sein, für das eigene Depot, aber auch für die globalen Kapitalmärkte. Kein Markt ist größer als der für Staatsanleihen der großen Wirtschaftsnationen. Kein Markt ist wichtiger für das Funktionieren des weltweiten Finanzsystems. Kein Markt hat eine ähnliche Bedeutung als Referenz für andere Finanzinstrumente – von der Baufinanzierung bis hin zum komplexen Derivat.

Von Stabilität konnte 2022 an den Anleihemärkten jedoch keine Rede sein, und das kommende Jahr könnte erneut ziemlich unruhig werden, vor allem für den Euro-Raum.

In den vergangenen zwölf Monaten fielen die Kursverluste an den Anleihemärkten zeitweise fast so heftig aus wie an den Aktienbörsen, spiegelbildlich schossen die Renditen in die Höhe. Die Kurse der Bonds schwankten so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

