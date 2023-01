Kommentar 2023 könnte doch ein gutes Börsenjahr werden

Handelssaal in Frankfurt

War es das? Nach einem schrecklichen Jahr für Aktien und Anleihen hat der Deutsche Aktienindex (Dax) allein seit Anfang Januar um rund neun Prozent zugelegt, in den letzten drei Monaten war es ein Plus von etwa 20 Prozent. Die US-Aktien sind langsamer gestartet, aber zeigen auch einen positiven Trend. Sogar der Bitcoin und zum Teil auch Tech-Werte haben sich erholt.

Tatsächlich gibt es Gründe für die neue Hoffnung: Die Inflation geht in fast allen Staaten deutlich zurück. Die Notenbanken, so die Erwartungen, können ihre Straffung der Geldpolitik zumindest etwas entspannter angehen. Die Rezessionsängste sind nicht gewichen, haben aber deutlich nachgelassen, in Europa auch dank des warmen Wetters. Mit ein bisschen Glück kann für die Weltwirtschaft – entgegen den zum Teil düsteren Prognosen – ökonomisch ein einigermaßen gutes Jahr werden.

Aber es wäre zu einfach, eine optimistische Sicht der Konjunktur direkt auf die Märkte zu übertragen. Denn hier zeigt sich: Nachdem die Notenbanken jahrelang der Freund der Anleger und Anlegerinnen waren, sind sie jetzt eher ihre Feinde. Und das dürfte auch das angebrochene Jahr prägen.

Verwirrung in Japan

Dabei ist die Bank of Japan nur ein Sonderfall. Sie hat vor allem den Kurs des Yens unter Druck gebracht, weil ihr Erwartungsmanagement alles andere als optimal verlaufen ist. Die Erwartung war, dass es in Japan als dem letzten großen Industrieland bald auch zu Zinserhöhungen kommt. Passiert ist bei der Sitzung am Mittwoch dann aber – nichts. Das führte zur Verwirrung.

Bei den anderen großen Notenbanken, allen voran der Fed in den USA und Europäischen Zentralbank (EZB), ist das Problem anders gelagert. In Zeiten zu niedriger Inflation konnten sie immer wieder mit niedrigen Zinsen oder Anleihekäufen die Börsen retten, wenn es dort eng wurde, was im Endeffekt zu sehr hohen Bewertungen geführt hat.

Notenbank hat den Leitzins nicht erhöht – entgegen der Erwartungen. (Foto: Reuters) Bank of Japan

Jetzt aber sind hohe Kurse Gift für ihre Geldpolitik, denn sie bedeuten im Umkehrschluss günstige Finanzierungsbedingungen und damit auch Brennstoff für die Inflation. Deswegen ist das Risiko hoch, dass Fed und Co immer wieder eingreifen, wenn der Optimismus an den Märkten zu groß wird.

Das gilt vor allem für die USA. Denn obwohl dort gerade die großen Tech-Firmen Tausende von Mitarbeitern entlassen, bleibt der Arbeitsmarkt insgesamt sehr angespannt, was die Inflationsbekämpfung erschwert.

Die Erwartungen der Märkte sind ohnehin widersprüchlich. Die Aktienbörsen sind von zu großem Optimismus geprägt. Keimt Rezessionsangst auf, hoffen sie auf eine Lockerung der Geldpolitik – und steigen. Gehen die Rezessionssorgen zurück, sehen sie das als positiv für die Unternehmensgewinne an – und steigen auch. Hinzu kommt: Die Aktienmärkte und die Anleihemärkte widersprechen sich.

Denn bei den Bonds ist vor allem in den USA eine starke Inversion zu sehen, die in der Regel eine Rezession ankündigt. Inversion heißt, die Renditen der langfristigen Papiere sind niedriger als die der kurzfristigen. Daran zeigt sich, dass die Märkte mit einem Rückgang der Zinsen rechnen, und der geht meist mit einer Rezession einher beziehungsweise wird von ihr ausgelöst.

Gefährliche Widersprüche

Solche Widersprüche in den Markterwartungen müssen sich irgendwann auflösen und sind oft von heftigen Kursschwankungen begleitet. Eine Möglichkeit wäre, dass der Optimismus am Aktienmarkt und der Pessimismus am Anleihemarkt jeweils zu groß sind. Das würde den Widerspruch zwischen diesen Bereichen auflösen, aber auch die Widersprüche der Erwartungen innerhalb des Aktienmarkts zumindest abmildern.

In dieser schwer überschaubaren Situation ist es schwer, Szenarien für das laufende Jahr zu entwerfen. Eines könnte so aussehen: Die Inflation sinkt wie erwartet, die Notenbankzinsen steigen zunächst weiter, aber mit gebremstem Tempo. Die Rezession bleibt mild und die Notenbanken werden bald eine Senkung der Zinsen vom hohen Niveau zumindest wieder sehr vorsichtig in Aussicht stellen. Die Märkte werden ab und zu durchgerüttelt, weil bei so unterschiedlichen Erwartungen irgendwo immer wieder Enttäuschungen auftreten. Unterm Strich wird 2023 vielleicht trotzdem ein gutes Börsenjahr.

Letztlich würde so ein gutes Szenario bedeuten, dass nach mehreren Krisenjahren 2023 das Jahr wird, in dem die Krise im Wesentlichen überwunden wird. Im Rückblick wären die wirtschaftlichen Schäden sogar geringer, als angesichts einer Jahrhundertseuche und eines russischen Angriffskriegs gegen ein europäisches Nachbarland zu erwarten wäre.

Es gibt allerdings zwei Einschränkungen. Selbst wenn die Weltwirtschaft, auch durch die Öffnung Chinas unterstützt, einigermaßen Tritt fasst, bleiben als Schaden neben der gesunkenen Kaufkraft durch die Phase der hohen Inflation auch höhere Staatsschulden zurück. Das ist nicht unbedingt ein Fehler: Staatsschulden haben gerade auch die Funktion, wirtschaftliche Härten aufzufangen und ihre Bewältigung auf einen längeren Zeitraum zu verteilen. Das ändert allerdings nichts an der Notwendigkeit, künftig eine sehr disziplinierte Finanzpolitik zu fahren.

Ein anderer Punkt ist aber: Weil die Aktienbörse jetzt schon ganz gut gelaufen ist, sollten die Erwartungen für den weiteren Verlauf nicht zu hoch sein. Auch wenn per saldo ab jetzt nicht mehr als null herausspringt, wäre es ja immer noch ein ordentliches Ergebnis – vor allem wenn man bedenkt, dass dieses Jahr mit Blick auf den Ukrainekrieg und die Drohungen Chinas gegenüber Taiwan voller geopolitischer Risiken steckt.

