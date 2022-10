Kommentar 30 Prozent weniger Start-ups – und keiner wird sie vermissen

Die Nachricht klingt erst mal dramatisch: Die Zahl der neuen Start-ups bricht ein. Schon seit Jahresanfang wird in Deutschland weniger gegründet als im Vorjahr. Von Juli bis September zählte das Handelsregister sogar 30 Prozent weniger Neueintragungen als im gleichen Zeitraum 2021. Doch jetzt soll bitte keiner vorschnell den Innovationsnotstand ausrufen.

Eine provokante These: Die Start-ups, die jetzt nicht gegründet werden, wird auch niemand vermissen. Denn viele neue Start-ups führen nicht automatisch zu viel Innovation oder gar dringend nötigem Fortschritt. Vielmehr hat der Hype Start-ups hervorgebracht, die Deutschland nicht wirklich gebraucht hat.

Zweifellos ist Unternehmergeist super. Doch ob Digitalisierung des Waschsalons, Apps fürs Hundetraining oder Bier per Kurier: Viele Start-ups wurden zuletzt gestartet, weil Gründen so hip und Wagniskapital so billig war. Doch für manche Idee haben Investoren Millionen überwiesen, bevor die Firma eingetragen und das Geschäftsmodell durchgerechnet war.

Diese Zeiten sind nun vorbei. Die drohende Wirtschaftskrise lässt Investoren genauer auf Umsatzchancen, Absatzmärkte und Margenpotenzial schauen. Das wissen die, die gründen – und auch die, die es lieber sein lassen.

Die gute Nachricht ist: Für Geschäftsmodelle, die echte Probleme lösen, wird es weiter Geld geben.

Die drohende Krise wird die junge deutsche Start-up-Szene zahlenmäßig schwächen. Aber sie wird sie auch stärker machen. Den Kunden kann es egal sein, ob der Lieferdienst mit Bier und Chips Profit macht, aber auf Dauer geht es ohne eben nicht.

Wer jetzt ein Start-up gründet, ist überzeugt, dass die Welt seine Lösung wirklich braucht. Es ist gut, dass sich die Investorenlandschaft auf diese Auswahl konzentrieren kann. Und um die ungeborenen Start-up-Ideen muss keiner trauern. „Nice to have“ reicht nicht mehr. Es muss schon ein „Must-have“ sein.

