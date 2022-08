Kommentar Abschied vom Selbstbetrug: Rücksicht auf Anwohner und Artenschutz können wir uns nicht länger leisten

Sieben Jahre – so lange kann die Weltwirtschaft noch im derzeitigen Tempo CO2 ausstoßen, bis das 1,5-Grad-Ziel gerissen wird. Und selbst das ist noch das optimistische Szenario. Denn das einzige Jahr seit Beginn der Industrialisierung, in dem es tatsächlich einmal gelang, die globalen CO2-Emissionen zu senken, war das von der Pandemie geprägte Jahr 2020. Dass es noch einmal zu einem derart abrupten und unfreiwilligen Stillstand der Wirtschaftstätigkeit kommt, ist unwahrscheinlich. Damit setzt sich der unheilvolle Trend steigender Emissionen fort.

Denn in allen anderen Jahren seit Beginn der Messungen ist der Ausstoß kontinuierlich gestiegen. Wobei Experten damit rechnen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren eher noch verschärfen wird.

Als Hauptgrund dafür gilt der Konflikt des Westens mit Russland, der zu einer Verknappung des weltweiten Gasangebots geführt hat. Dadurch werden Kohle und Öl als Energieträger wieder wichtiger. Sie belasten das Klima deutlich stärker als Gas, das aus diesem Grund in vielen Branchen eine wichtige Brückenfunktion auf dem Weg zur Klimaneutralität spielen sollte.

Damit ist klar: Wenn es der Welt nicht gelingt, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts deutlich mehr CO2 einzusparen als bisher geplant, gerät mittelfristig auch das Zwei-Grad-Ziel in Gefahr. Dessen Überschreitung ist für die Menschheit noch einmal mit größeren Gefahren verbunden: Dürften bei einer Erwärmung um 1,5 Grad bis 2050 immerhin 70 Prozent aller Korallenriffe in den Weltmeeren aussterben, sind es bei einer Erwärmung um zwei Grad sogar 100 Prozent – während das Risiko von Hochwasserereignissen nicht bloß um 100 Prozent, sondern um 170 Prozent steigen würde.

Den CO2-intensiven Unternehmen in Europa lässt sich deswegen aber kein Vorwurf machen: Sie sind in den meisten Fällen darauf angewiesen, dass es ausreichend grün produzierte Energie gibt, die ihnen den Umstieg auf klimaneutrale Produktionsverfahren erst ermöglicht.

Rücksicht können wir uns nicht länger leisten

Dass der Ausbau von Wind- und Solarkraft vor allem in Deutschland so schleppend vorangeht, ist zuallererst ein Versäumnis der Politik – ebenso wie die bislang hohe Abhängigkeit von russischem Erdgas, die nun dazu führt, dass wir übergangsweise wieder klimaschädlichere Energien nutzen müssen, um unseren kurzfristigen Energiebedarf zu decken.

Die Wirtschaft in den nächsten Jahren einseitig auf neue Ziele zu verpflichten wird deshalb als alleiniges Rezept gegen den fortschreitenden Klimawandel nicht funktionieren. Vielmehr müssen Berlin und Brüssel jetzt damit anfangen, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen – angefangen bei einem kompromisslosen Ausbau erneuerbarer Energien und der entsprechenden Infrastruktur, um den Grünstrom etwa von der windreichen Küste zu den industriellen Zentren der Bundesrepublik zu transportieren.

Rücksicht gegenüber klagenden Anwohnern und artenschützenden Umweltverbänden können wir uns mit Blick auf die knappe Zeit nicht länger leisten. Denn erst, wenn die Politik beim Ausbau von Wind- und Solarkraft vorgelegt hat, kann die Industrie nachziehen. Das muss nun so schnell wie möglich passieren.

