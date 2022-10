Der Westen darf sich nicht einschüchtern lassen. Er muss Putins imperialem wie revisionistischem Größenwahn so lange widerstehen, wie er russische Staatsdoktrin ist.

Putin zelebrierte vergangenen Freitag die völkerrechtswidrige Annexion von besetzten ukrainischen Gebieten. (Foto: dpa) Russlands Präsident Waldimir Putin

Düsseldorf Die Dreistigkeit macht fassungslos. Da ist ein Wladimir Putin, der selbst in seinen staatlich manipulierten TV-Kanälen zeigen lässt, wie russische Soldaten die Referenden-Organisatoren in ukrainische Privathäuser begleiten. So als sei es das Normalste der Welt, eine Abstimmung mit einem Gewehr an der Schläfe durchzuführen.

Da ist ein Wladimir Putin, der aus diesen Scheinreferenden das Recht ableitet, Territorien eines souveränen Staates zu annektieren. Und da ist schließlich ein Wladimir Putin, der einen Angriff auf das geraubte neue Russland als Angriff auf die territoriale Integrität des Mutterlandes sieht – das er mit Nuklearwaffen zu verteidigen gedenkt. Putin spricht diese Abschreckungsdrohung aus, während seine Soldaten noch in den annektierten Gebieten kämpfen.

