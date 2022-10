Kommentar Absturz an der Börse: Die Tech-Riesen werden zum Opfer ihrer eigenen Größe

Amazon, Meta, Google oder Microsoft büßen teils dreistellige Milliardensummen beim Börsenwert ein. Die Ursachen sind unterschiedlich, doch es gibt einen gemeinsamen Nenner.

Auch für den Bilderdienst Instagram läuft allmählich die Zeit ab. (Foto: imago/IP3press) Meta-Chef Mark Zuckerberg

Diese Woche werden Tech-Anleger so schnell nicht vergessen. Am Mittwoch stürzte die Aktie des Facebook-Konzerns Meta nach Bekanntgabe der Quartalszahlen ab und verlor fast 70 Milliarden Dollar an Börsenwert. Der Google-Konzern Alphabet hatte bereits am Dienstag mit seinen enttäuschenden Zahlen genauso viel an Marktkapitalisierung eingebüßt.

Am Donnerstag übertraf der weltgrößte Onlinehändler Amazon diese Kurseinbrüche noch einmal. Der Konzern verlor im nachbörslichen Handel zeitweise rund 150 Milliarden Dollar an Börsenwert – das ist weit mehr als etwa die Gesamtbewertung des deutschen Softwareherstellers SAP. Vielleicht etwas weniger spektakulär, aber genauso wuchtig: Die Bewertung von Microsoft ging in dieser Woche nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen in ähnlicher Größenordnung zurück.