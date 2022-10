Kommentar Adidas zahlt Hunderte Millionen an einen Mann, der das Image zerstört – das muss aufhören

Mit seinem Design soll der Sportkonzern Milliarden machen. Doch der Rapper Kanye West sorgt für einen Skandal nach dem anderen – dahinter steckt offenbar Kalkül.

Der Rapper kauft das rechte Netzwerk Parler. (Foto: imago/MediaPunch) Kanye West

Provokationen sind das Tagesgeschäft eines Rappers. Wahrheiten aussprechen, überspitzen und damit Gehör finden – alles okay. Aber Kanye West, der sich im vergangenen Jahr in Ye umbenannt hat, geht weiter. Mit antisemitischen Kommentaren und anderen Beleidigungen überschreitet der 45-Jährige Grenzen und richtet moralischen, menschlichen und bald wohl auch finanziellen Schaden an.

Der Kauf des rechten sozialen Netzwerks Parler am Montag ist der neuste Affront und birgt für seinen Geschäftspartner Adidas einige Gefahren. Der Sportkonzern hat sich anders als etwa die Modekette Gap nicht komplett von dem Musiker getrennt. Erst Anfang des Monats kündigte Adidas an, die Zusammenarbeit zu überprüfen.

Eine bislang verständliche Entscheidung. Mit Wests Modelabel „Yeezy“ setzte Adidas laut Analysten zeitweise mehr als eine Milliarde Dollar im Jahr um. Viel Geld, auch für den US-Rapper, der Hunderte Millionen aus dem Deal erhält.