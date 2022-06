Kommentar Aktionismus zwecklos: Benzin und Diesel bleiben teurer

Hohe Spritpreise gehören zur neuen Normalität. Ein Tankrabatt täuscht eine Stabilität vor, die es in der neuen Energiewelt nicht mehr geben wird.

Ölkonzerne unter Druck. (Foto: dpa) Benzinpreis

Tanken ist teuer. Fast so teuer wie im März. Und das, obwohl es den Tankrabatt gibt. Schnell sind die Ölkonzerne als Übeltäter und unmoralischer Profiteur ausgemacht. So weit, so richtig. BP (Aral), Shell und Exxon Mobil (Esso) machen riesige Gewinne, daran gibt es nichts zu rütteln.

Millionen von Deutschen wundern sich: Die Rohölpreise sind in den vergangenen Wochen doch nicht so stark gestiegen, warum dann die Spritpreise? Doch diese Betrachtung ist verkürzt.

Zunächst einmal sind die Rohölpreise entgegen der öffentlichen Meinung tatsächlich gestiegen. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent müssen heute über 14 Prozent mehr bezahlt werden als noch vor drei Monaten. Dennoch kostete der Liter Super laut Vergleichsportalen vor drei Monaten noch 2,20 Euro. Aktuell sind es dagegen 1,95 Euro im Schnitt. Bei Diesel ist die Entwicklung ähnlich.