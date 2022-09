Kommentar Am deutschen Wesen genesen

Berlin verprellt Partner und glaubt auch noch, es handele nach einer höheren Moral. Warum sich deutsche Stereotypen in der Energiepolitik der Regierung bestätigen. Eine Polemik.

Im eigenen Land wird der Betrieb von Atomkraftwerken geächtet. Gleichzeig bezieht Deutschland nuklear erzeugten Strom aus dem Ausland. (Foto: dpa) Atomkraftwerk Isar 2

Die Deutschen wissen es gern besser als andere – manchmal sogar als der Rest der Welt. Das mag ein Stereotyp sein – und die Wirklichkeit nur schemenhaft abbilden. Selten allerdings passte dieses Klischee besser zur Realität als in der deutschen Energiepolitik, wo sich zur intellektuellen Unbescheidenheit auch noch eine Doppelmoral hinzugesellt.

Atomkraftwerke? Ganz schlimm. Gern im Ausland, woher wir im Notfall dann auch den nuklear erzeugten Strom nehmen, aber bitte nicht hier. Auch die Tatsache, dass viele Kraftwerke gleich auf der anderen Seite deutscher Grenzen stehen – und das teils in Ländern, die in Deutschland nicht unbedingt den Ruf genießen, Vorbild in Sachen technischer Exzellenz zu sein –, sei es drum.