Kommentar Amazon-Chef Andy Jassy fehlt die Vision von Jeff Bezos

New York Die Berichte über bevorstehende Entlassungen bei Amazon kommen nicht unerwartet, aber sie zeigen: Andy Jassy ist nicht der große Stratege, wie sein Vorgänger Jeff Bezos es ohne Zweifel war. Jassy hat zwar die Cloud-Sparte AWS groß gemacht. Aber es fehlt ihm an der großen Vision für den Gesamtkonzern.

Amazon war der große Profiteur der Pandemie. Doch Jassy hat diesen Erfolg fortgeschrieben und noch viel zu viel investiert, als längst klar war, dass die Dynamik nachlassen würde. Seit Jassy den Posten des Vorstandsvorsitzenden Anfang Juli vergangenen Jahres übernommen hat, ist der Börsenwert um die Hälfte auf jetzt eine Billion Dollar geschrumpft.

Als Jassy den Chefposten übernahm, boomte das Versandgeschäft noch wegen der Pandemie. Deshalb hat Amazon in neue Lagerhallen und Transportflotten investiert. Das Management ging davon aus, dass die Menschen sich so an die bequemen Lieferungen mit dem Smiley gewöhnen, dass sie nie wieder in die physischen Läden zurückwollen.

Marktanteile von Cloud-Tochter AWS schrumpfen

Doch es kam anders: Mit dem Ende der Lockdowns kehrten die Menschen in die Läden zurück, und Jassy saß auf frisch gebauten Logistikzentren. Die hohen Kosten dafür haben sogar das sonst so starke US-Geschäft ins Minus gezogen. Zuletzt wuchs auch die lukrative Cloud-Sparte AWS nicht mehr so stark – also jene Sparte, die sonst stets alle Verluste im klassischen Versandhandel ausgleichen konnte.

Angesichts der global schwächeren Konjunkturentwicklung verlangen immer mehr Unternehmenskunden Preisnachlässe oder gehen gleich zur Konkurrenz. Der Marktanteil von AWS ist zuletzt gegenüber Google und Microsoft geschrumpft.

Und die anderen Geschäftsfelder? Fast alles, was Amazon jenseits von Onlinehandel und AWS ausprobiert hat, lief eher mäßig bis schlecht. Das gilt für die Gerätesparte wie die Sprachassistenten Alexa ebenso wie für das Geschäft mit der Gesundheit, wo Jassy zuletzt erneut mit der Ärztekette One Medical eine milliardenschwere Wette eingegangen ist.

Andy Jasse hat keinen Profitpuffer

Man mag argumentieren, dass Amazon in seiner Geschichte unter Bezos vor allem in den ersten Jahren immer viel ausprobiert und Wachstum über den Profit gestellt hat. Was funktionierte, behielt man. Was nicht, flog raus. Aber zuletzt fehlt es an Ideen, die funktionieren.

Anders als Facebook oder Google hat Jassy keinen Profitpuffer. In den ersten neun Monaten 2022 steht bisher ein Verlust von drei Milliarden Dollar. Das liegt vor allem an den Milliardenabschreibungen auf die Beteiligung an dem E-Auto-Hersteller Rivian – eine weitere teure Investition, die nicht die erhofften Ergebnisse brachte.

Amazon will 10.000 Mitarbeiter entlassen

Jassy setzt nun vor allem darauf, die Kosten zu senken. Nicht nur mit weniger Logistikzentren, sondern auch mit Entlassungen. Das mag angesichts der Geschäftslage verständlich sein. Aber eine Vision sieht anders aus.

