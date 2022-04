Kommentar Amazon ist in der Realität der Gegenwart angekommen

New York Überraschung! Die Wachstumsmaschine Amazon ist nicht immun gegen Inflation und das wirtschaftliche Umfeld. Im ersten Quartal hat der Onlinehändler die Märkte mit einem Milliardenverlust und den niedrigsten Wachstumsraten seit 2001 geschockt und auf schwierige Zeiten eingestimmt. Der Aktienkurs ist um mehr als zwölf Prozent eingebrochen.

Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, liegt der Verlust vor allem an der Beteiligung von Amazon an dem E-Autohersteller Rivian. Der hat nach seinem fulminanten IPO im November im ersten Quartal rund drei Viertel seines Börsenwerts verloren. Amazon hat deshalb 7,6 Milliarden Dollar auf seine Anteile abgeschrieben. Wenn man jedoch bedenkt, dass der Rivian-Anteil bei Amazon im vierten Quartal 2021 für ein Plus von 11,8 Milliarden Dollar gesorgt hat, war es immer noch ein gutes Geschäft.

Aber auch ohne diesen Sonderposten sieht es bei Amazon nicht besonders rosig aus: Im klassischen Onlinehandel, aus dem der Konzern einst hervorgegangen ist, schreibt Amazon wieder Verluste. Und dieses Mal konnte das lukrative Cloud-Geschäft von AWS die Verluste nicht allein rausreißen.

Was ist passiert? Amazon ist in der Realität angekommen. Und die ist derzeit von Inflation, Lieferkettenproblemen und dem Krieg in der Ukraine bestimmt. Die hohen Preise machen auch vor Amazon nicht halt: Im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie haben sich etwa die Kosten für einen Container aus Übersee mehr als verdoppelt. Das Benzin kostet auch in den USA 50 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Und die Mitarbeiter haben auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt in den USA höhere Gehälter durchgesetzt.

Das alles in einem Umfeld, in dem man die Kunden an Zero-Shipping-Kosten gewöhnt hat und nicht mal eben etwas fürs Benzin draufschlagen kann.

Zwei Milliarden Dollar Mehrkosten

Die Inflation hat nach Angaben des Managements mit zwei Milliarden Dollar Mehrkosten zu Buche geschlagen, und sie könnte sich auch auf die Stimmung der Verbraucher auswirken, wenn die Produkte teurer werden.

Ist das schlecht für Amazon? Ja, weil sich der Onlinehandel in den kommenden Monaten wahrscheinlich eher abschwächen wird. Im laufenden Quartal rechnet Amazon nur noch mit insgesamt 116 bis 121 Milliarden Dollar Umsatz und nicht mit 125 Milliarden Dollar, wie die meisten Analysten erwartet hatten.

Ist das Grund zur Panik? Nein, weil auch eine Wachstumsrate von sieben Prozent im ersten Quartal nach einem Boomjahr in der Pandemie immer noch eine starke Leistung ist und weil Amazon auch eine kurze Wachstumspause verkraften können muss. Außerdem hat Amazon bereits stärker als andere Händler an eigenen Lieferketten und eigener Logistik in Form von Flugzeugen, Schiffen und Lkws gearbeitet. Und nein, weil Amazons Cloudsparte trotz stärkerer Konkurrenz im vergangenen Quartal immer noch 37 Prozent wachsen konnte und wohl auch in Zukunft noch weiter wachsen wird.

Amazon wird unter der Inflation leiden, und Amazon wird langsamer wachsen, wenn die Konjunktur weltweit schwächelt. Darauf müssen sich auch die erfolgsverwöhnten Anleger einstellen. Aber Amazon abzuschreiben, dafür gibt es zumindest mittelfristig noch keinen Grund.

