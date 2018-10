Kommentar Amazons Erfolg könnte seinen Zenit erreicht haben

Ob Online-Geschäft oder klassischer Laden – in der Vergangenheit schien es, als würde die Expansion von Amazon keinen Halt kennen. Das ändert sich.

Was ist, wenn Amazon doch nicht alles auf einmal kann? Diese Frage stellen sich die Investoren, die die Amazon-Aktie am Freitag auf Talfahrt schickten. Es reichte ein vorsichtigerer Ausblick für das wichtige Weihnachtsquartal, und es brach Panik aus.

Lange galt Amazon als das Schreckgespenst für alle Branchen: erst Buchhandlungen, dann der gesamte Einzelhandel, das Cloud-Geschäft, Streaming, physische Supermärkte und sogar das Gesundheitswesen. Egal wo Jeff Bezos auftauchte, er wirbelte die Branche um und schien für alle Bereiche ein Erfolgsrezept zu haben. Doch nun kommen Zweifel auf.

Die von Amazon gekaufte Supermarktkette Whole Foods läuft doch nicht so gut wie gehofft. Bei den Internetdiensten machen Microsoft und Alphabet Konkurrenz. Manche Beobachter sprechen schon von Amazon-Müdigkeit der Verbraucher. Und wegen der Kritik an den schlechten Arbeitsbedingungen hat Amazon zuletzt die Löhne erhöht. Das könnte den Gewinn um drei Milliarden Dollar schmälern.

Amazons Erfolgsgeschichte ist und bleibt beeindruckend. Auch das jüngste Quartal: Der Umsatz lag 29 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Der Gewinn hat sich auf 2,8 Milliarden Dollar verzehnfacht.

Aber Amazons Bewertung an der Börse war immer auf die Zukunft ausgerichtet.

Im September war das Unternehmen zum ersten Mal mehr als eine Billion Dollar wert. Davon ist die Aktie heute weit entfernt. Aber mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 120 ist Amazon immer noch extrem hoch bewertet. Zum Vergleich: Beim Schwergewicht Apple liegt dieses Verhältnis nur bei 20.

Wer in Amazon investiert hat, hat gehofft, dass Amazon in Zukunft über den Einkauf, die Unterhaltung und die Gesundheit hinaus immer noch weitere Bereiche unseres Lebens kontrollieren wird. Vielleicht aber hat Amazon den Zenit schon erreicht. Und vielleicht muss es nicht das Schlechteste sein, wenn Amazon nicht unser gesamtes Leben und die Daten dominiert.