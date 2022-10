Die Märkte erleben den größten Umbruch seit den 1980er-Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Akteure diese Zeit ohne größeren Unfall überstehen, ist gering.

Die britische Notenbank musste wiederholt den Markt für heimische Staatsanleihen stützen. (Foto: Reuters) Die Bank of England

Wer sich in diesen Tagen mit den Topmanagern großer Banken unterhält, der bekommt Sätze zu hören wie: „So viele Krisen auf einmal habe ich noch nicht erlebt.“ Oder auch: „So eine komplexe Situation gab es in meinen 30 Jahren in der Branche nie.“

Bereits Ende September hatte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken eine „allgemeine Warnung“ vor einer neuen Finanzkrise herausgegeben – die erste, seit das Gremium 2010 eingerichtet wurde. Die Aussagen der Spitzenbanker zeigen, dass diese Furch längst nicht mehr „allgemein“, sondern sehr spezifisch ist.

