Ein toxischer Mix aus steigenden Zinsen und wachsender Rezessionsangst verdirbt die Stimmung an den Märkten. Die Sommerrally an den Aktienbörsen war nur eine Schimäre.

Der deutsche Leitindex Dax hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 20 Prozent an Wert verloren. (Foto: picture alliance/dpa) Börse in Frankfurt

An den Finanzmärkten hängt bekanntlich alles mit allem zusammen – und das ist in diesen Tagen eine ziemlich schlechte Nachricht für die Investoren rund um den Globus. Die Wirkungszusammenhänge sind komplex, positiv ist im Moment keiner davon, weder für Anleihen noch für Aktien.

Ein Beispiel: Der Dollar hat in den vergangenen Wochen gegenüber quasi allen wichtigen Währungen deutlich an Wert gewonnen. In Japan hat das den Druck auf Regierung und Notenbank erhöht, den Absturz des Yens mit Interventionen am Devisenmarkt abzufedern. Um an die nötigen Dollar zu kommen, wird Japan wohl US-Staatsanleihen verkaufen müssen, so zumindest die Furcht an den Märkten. Diese Angst war ein Faktor für den rasanten Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Regierungsbonds auf über vier Prozent, den höchsten Wert seit der Finanzkrise.

