Kommentar Angriffe auf Geldautomaten: Im Zweifel abbauen

Es wirkt wie ein Anachronismus. Fast jede Nacht fliegt irgendwo in Deutschland ein Geldautomat in die Luft, manchmal auch mehrere. Der Schaden, den die Explosionen anrichten, ist immens. Gefährlich ist diese moderne Form des Bankraubs vor allem dann, wenn Geldautomaten-Standorte sich in Wohngebäuden befinden.

Selbst wenn es der Polizei – wie diese Woche – gelingt, Verdächtige kurz nach der Tat zu fassen oder nach einer Razzia sogar mehrere zu verhaften, werden die Sprengungen wahrscheinlich nicht aufhören. Selbst wenn Banken und Sparkassen mehr in den Schutz der Geldautomaten investieren, bedeutet das nicht das Ende der Angriffe. Schließlich haben die Kreditinstitute in den vergangenen Jahren bereits aufgerüstet.

Noch mehr Geld in Schutzmaßnahmen zu stecken wird allein nicht helfen. Auch die Täter rüsten auf, etwa indem sie stärkere Sprengstoffe einsetzen.

Bleibt am Ende also nur der Abbau von Geldautomaten? Was zunächst wie eine Kapitulation vor Kriminellen klingt, ist nach Abwägung in Einzelfällen sicherlich die beste Lösung. Erstens gibt es in Deutschland mehr als genug Automaten. Laut Bundesbank waren es vor einem Jahr noch 55.000. Im Schnitt ist der nächste Automat oder der nächste Bankschalter 1,7 Kilometer entfernt. Zweitens zahlen ohnehin immer mehr Menschen mit Karte oder per Handy. Außerdem kann man Geld inzwischen bundesweit an den meisten Supermarktkassen abheben. Zur nächsten Ladenkasse sind es im Schnitt 2,9 Kilometer.

Ganz verschwinden werden in Deutschland auf längere Sicht weder Bargeld noch Geldautomaten. Der Druck auf die Politik ist zu groß: Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Wenn Kreditinstitute Standorte schließen, führt das oft zu Unmut und Protest in den betroffenen Gemeinden. Abmildern ließe sich auch das, indem gerade Sparkassen und Volksbanken bei Geldautomaten-Standorten noch mehr kooperieren.

