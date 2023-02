Die Notenbanken kämpfen um Glaubwürdigkeit für ihre angekündigte harte Hand. Die Aktienmärkte sind zu optimistisch. Den wahren Weg an der Börse weisen die Bondmärkte.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Januar gegenüber Dezember weiter deutlich abgeschwächt. Dennoch sehen Ökonomen keinen Grund zur Entwarnung. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank in Frankfurt

Düsseldorf Die Inflation ist im Euro-Raum abermals gesunken – und zwar stärker als von den Experten erwartet. Zwar ist der Wert von 8,5 Prozent nur bedingt aussagekräftig, weil ausgerechnet Deutschland aus technischen Gründen keine Daten liefern konnte. Trotzdem bestätigt sich hier ein weltweiter Trend: Nachdem im vergangenen Jahr zunächst die ausgewiesenen Prozentsätze meist mit hohen Steigerungen überraschten, läuft es inzwischen genau andersherum.

Was bedeutet das für die Märkte? Es gibt seit geraumer Zeit Signale von drei Seiten, und sie stimmen nicht überein. Der neue Wert verschärft diese Diskussion eher noch, und wahrscheinlich wird die Meinungsvielfalt auch diese Woche der Notenbanken, in der die Fed in den USA, die Bank of England und die Europäische Zentralbank (EZB) neue Beschlüsse fassen, überdauern.

