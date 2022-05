Kommentar Anleihen werden für Anleger zur großen Enttäuschung – doch es gibt Hoffnung

Der Kurseinbruch an den Bondmärkten ist schlimmer als der an den Aktienmärkten. Aber es gibt Hoffnung: Warum Anleihen bald wieder Sicherheit bieten könnten.

An den Anleihemärkten herrscht Ausverkaufsstimmung. (Foto: Moment/Getty Images) Kurscharts

Frankfurt Rezession, Krieg, Inflation, Zinserhöhungen – dass die großen Aktienmärkte in diesem Jahr um die 15 Prozent verloren haben, ist kein Wunder. Aber so ähnliche Einbrüche, zum Teil noch drastischer, sind auch früher schon vorgekommen.

Erschreckender sind die Einbrüche an den Anleihemärkten. US-Staatsanleihen haben seit Januar im Schnitt knapp zehn und deutsche Bundesanleihen rund neun Prozent an Wert verloren. Ein so deutlicher Ausverkauf ist historisch einmalig.

Dabei gelten Anleihen eigentlich als Stabilisator fürs Depot und als Gegengewicht zu Aktien: Wenn an den Märkten Ausverkaufsstimmung herrscht und Anleger das Risiko scheuen, parken sie ihr Geld immer wieder in soliden Anleihen, bei denen die Rückzahlung des Kapitals als gesichert gilt.

