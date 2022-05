Kommentar Anleihen werden für Anleger zur großen Enttäuschung

Frankfurt Rezession, Krieg, Inflation, Zinserhöhungen – dass die großen Aktienmärkte in diesem Jahr um die 15 Prozent verloren haben, ist kein Wunder. Aber so ähnliche Einbrüche, zum Teil noch drastischer, sind auch früher schon vorgekommen.

Erschreckender sind die Einbrüche an den Anleihemärkten. US-Staatsanleihen haben seit Januar im Schnitt knapp zehn und deutsche Bundesanleihen rund neun Prozent an Wert verloren. Ein so deutlicher Ausverkauf ist historisch einmalig.

Dabei gelten Anleihen eigentlich als Stabilisator fürs Depot und als Gegengewicht zu Aktien: Wenn an den Märkten Ausverkaufsstimmung herrscht und Anleger das Risiko scheuen, parken sie ihr Geld immer wieder in soliden Anleihen, bei denen die Rückzahlung des Kapitals als gesichert gilt.

Es ist zwar kein Novum, dass Anleihen und Aktien gleichzeitig verlieren. Das gab es zu Beginn der Coronapandemie ebenso wie zu Beginn der Euro-Krise oder auch zu Beginn der Finanzkrise. Wenn Investoren im „Risk-off-Modus“ sind, trennen sie sich häufig zunächst von allem, was sich zu Geld machen lässt.

Zurzeit kommt hinzu: Die Aussicht auf steigende Renditen, bedingt durch die Straffung der Geldpolitik weltweit, setzt Zinspapiere und Aktien gleichermaßen unter Druck. Hintergrund sind die Inflationsraten, die so hoch sind wie zuletzt vor mehr als 40 Jahren: Sie zwingen die Notenbanken, die Zinsen anzuheben, und drücken zugleich den realen Wert der Zinspapiere.

Renditen werden attraktiver

Aber voraussichtlich können Anleihen bald wieder eine konstruktive Rolle spielen. Die Bewertungen an den Anleihemärkten spiegeln schon jetzt kräftige Zinserhöhungen in den USA und in der Euro-Zone wider, ein großer Teil dieses Trends ist also schon verarbeitet. Hinzu kommt: Die Renditeniveaus von über drei Prozent für zehnjährige amerikanische und über einem Prozent für zehnjährige deutsche Bundesanleihen finden Investoren langsam wieder attraktiv. Daher dürfte zumindest der Großteil des Kursverfalls an den Anleihemärkten passé sein.

Außerdem: Bei einer Rezession würden die Anleger aus Aktien und in Zinspapiere flüchten. Dieses Szenario spiegeln bisher weder Anleihe- noch Aktienkurse wider. Dabei ist die Gefahr einer Rezession angesichts der Folgen des Ukrainekriegs und der durch die Lockdowns in China neuen bevorstehenden Probleme in den globalen Lieferketten durchaus gegeben.

Sollte es tatsächlich zu einem deutlichen Wirtschaftsabschwung kommen, dürften auch die Anleihekurse wieder steigen und im Gegenzug die Renditen etwas sinken. Damit würden die Anleihen ihre klassische Funktion als Sicherheitsanker wieder erfüllen.

