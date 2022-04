Kommentar Anne Spiegel muss sofort zurücktreten

Anne Spiegel bleibt keine andere Wahl als der sofortige Rücktritt von ihrem Amt. Mit ihrer katastrophalen Verteidigungsstrategie in der Flutkatastrophen-Affäre hat die Grünen-Politikerin jegliches Vertrauen verspielt. Und ausgerechnet als Bundesfamilienministerin hat sie auch dem Feminismus in diesem Land einen Bärendienst erwiesen.

Schon vor den jüngsten heiklen Veröffentlichungen waren verstörende Details ans Licht gekommen, wie Spiegel in ihrem früheren Amt als Landesministerin in Rheinland-Pfalz die Flutkatastrophe im Ahrtal handhabte.

Damals wurde bekannt, wie sehr sie in der akuten Krise auf ihr äußeres Erscheinungsbild bedacht war – und Termine in Krisengebieten nach dem Maßstab öffentlicher Wirksamkeit aussuchte, bei der vor allem sie als Ministerin gut rüberkommt. Mit den jüngsten Enthüllungen ist nun endgültig eine rote Linie überschritten.

Am schwersten wiegt, dass Spiegel der Öffentlichkeit ins Gesicht gelogen hat. Zuerst sagte sie, sie habe während ihres vierwöchigen Frankreich-Urlaubs unmittelbar nach der Flutkatastrophe 2020 an allen Kabinettssitzungen während dieser Zeit teilgenommen.

Später räumte sie dann ein, es sei doch nicht so gewesen, sie hätte das nochmal prüfen lassen, habe sich zuvor nicht recht erinnern können. Dass eine Ministerin sich allerdings angeblich nicht erinnern kann, ob sie in der größten Krise ihres Bundeslandes seit Jahrzehnten an Kabinettssitzungen teilgenommen hat, ist kein bisschen glaubwürdig. Spiegel log, und dachte ernsthaft, sie kommt damit durch.

Familie war für Anne Spiegel kein Problem, solange es lief

Nicht nur das zeigt, wie überfordert die Familienministerin mit der Situation ist. Dass sie ihr Entschuldigungs-Statement am Sonntagabend noch irgendwie „abbinden“ wollte, und dies auch noch laut nebenbei sagte, hinterließ ebenfalls einen verheerenden Eindruck, und zwar gleich einen doppelten: Dass es ihr wieder nur um das eigene Erscheinungsbild gehen könnte. Und vor allem: dass sie mit der Situation heillos überfordert ist.

Die Verteidiger von Spiegel meinen nun, man müsse Verständnis für die familiäre Situation der Ministerin haben. Ein Mann mit Schlaganfall, vier Kinder, dazu Corona – sie habe eben nicht nur politische Verantwortung, sondern auch für ihre Familie. Ist ein Urlaub nach dieser harten Zeit nicht nachvollziehbar? Und wollen wir nicht solche Politikerinnen und Politiker, die ein Leben neben der Politik haben und dadurch die Nöte und Sorgen der Menschen besser nachvollziehen können?

Spiegel war genau deshalb, wegen ihres familiären Hintergrundes, ein „Role-Model“ für viele andere Frauen in Deutschland, die die Grünen-Politikerin dafür bewunderten, wie sie Familie und Ministerjob unter einen Hut kriegt. Spiegel selbst hat davon politisch gezehrt. Es hat ihre Karriere mitbefördert. Und das ist ihr absolut nicht vorzuwerfen.

Doch die Familie war eben nie ein Problem, solange es für Spiegel gut lief. Weder war die familiäre Situation ein Hinderungsgrund für die Übernahme der Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl noch für ihren Wechsel nach Berlin, der Spiegel absehbar nochmals mehr Verantwortung brachte, und der ihr noch mehr Zeit abverlangen würde.

Vor genau diesem Hintergrund geht es dann aber eben gar nicht, in der Krise die Familie doch zum Thema zu machen und als Entschuldigung für eigene Fehler heranzuziehen. Das können auch andere Frauen in Führungsverantwortung nicht, die in diesem Land täglich die Gratwanderung zwischen Familie und Job hinbekommen müssen, und die Spiegels Aussagen eigentlich nur so werten können: als Angriff auf ihr selbstbestimmtes, feministisches Lebensmodell.

