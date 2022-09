Kommentar Apples Abschied von China, der keiner ist

Mit dem iPhone 14 baut Apple den Produktionsstandort Indien aus. Doch trotz aller Kraftanstrengung: China ist und bleibt unverzichtbar.

Dass die Abhängigkeit von China zu groß ist, war Apple schon länger klar. (Foto: Reuters) Apple Store in Peking

Düsseldorf Es war an der Zeit: Apple baut neben China einen neuen Produktionsstandort in Indien auf. Der Konzern will raus aus der Volksrepublik. Kaum ein Unternehmen konzentrierte seine Fertigung so stark auf das Land wie der iPhone-Hersteller – mehr als 90 Prozent aller iPhones, iPads und MacBooks stammen aus China.

Solch eine Konzentration ist selbst für das nach Börsenwert größte Unternehmen der Welt gefährlich. Die Lockdowns zur Bekämpfung von Covid-19 oder die Elektrizitätsprobleme im Südwesten Chinas behinderten die Produktion in den vergangenen Monaten beträchtlich.

Dass die Abhängigkeit von China zu groß ist, war Apple schon länger klar. Noch im ersten Amtsjahr des US-Präsidenten Donald Trump eröffnete der Konzern mithilfe von Foxconn das erste Werk in Indien.

Doch der Abschied ist alles andere als einfach. Apple braucht qualifizierte Arbeitskräfte, Lieferanten müssen sich ansiedeln, die Infrastruktur muss stimmen.

