Kommentar ARD in der Krise: Schlaraffenland ist abgebrannt

Es ist ein ganz schräger Premierensommer. Zum ersten Mal in ihrer 72-jährigen Geschichte tritt ein Chef oder eine Chefin der ARD zurück. Zum ersten Mal wird die Spitzenfigur eines Senders nicht nur abberufen, sondern fristlos entlassen.

Zum ersten Mal kommt in der ARD ein Bonuswesen zum Einsatz, das im Topmanagement die Einkünfte nur so sprudeln ließ. Zum ersten Mal sind gleich alle drei wichtigen Einheiten – Intendanz, Rundfunkrat, Verwaltungsrat – eines Senders de facto führungslos. Und zum ersten Mal spricht die ARD der Geschäftsleitung einer ihrer Anstalten das Misstrauen aus, weil diese die eigenen Affären nicht aufklären kann.

In diesen Tagen ist alles „historisch“ rund um den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), die neue Skandalnudel eines Systems, das sich mit solchen Ein- und Erstmaligkeiten selbst viel stärker infrage stellt, als es jemals einer aus der zum Teil berserkerhaften Kritikerschar tun könnte, die über „Zwangsgebühren“, „Lügenpresse“, „Regierungs-Mainstream“ oder „Genderwahn“ wettert. Es gab beim RBB alles, was man sich lieber nicht vorstellen mochte.

Was bedeutet da am Ende schon das richtige Betonen des „I“ in der Nachricht über PolitikerInnen, wenn der freigestellte Ex-Chef von RBB Media bis 2026 mehrere Hunderttausend Euro kassieren darf, ganz offenbar, weil er so in den Genuss üppiger Pensionszahlungen kommt? Die sind so etwas wie Milch und Honig im Schlaraffenland.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Schlaraffenland ist abgebrannt. Der Fall des RBB und der Patricia Schlesinger, der Außer-Spesen-nichts-gewesen-Intendantin, verdeutlicht die tiefe Krise eines dem Gemeinsinn und der Gemeinwirtschaft verpflichteten Systems, das von jedem Bürger, jeder Bürgerin mit monatlich 18,36 Euro finanziert wird.

>> Lesen Sie hier: RBB-Führung nach Vertrauensverlust durch die ARD unter Druck

Die von den Alliierten geschaffene ARD (1963 ergänzt durchs ZDF) ist ein Grundbaustein der Demokratie. Gerichte mussten das Öffentlich-Rechtliche gegen den Beutegriff von Politikern verteidigen.

Die ARD muss ein rational geführtes Unternehmen werden

Heute jedoch scheinen Selbstbedienung, Kumpelwirtschaft und Verantwortungslosigkeit die Hauptprobleme einer Organisation zu sein, in der nach wie vor viele Redaktionen für die Reinheit von Information sorgen wollen. Irgendwo aber lauert schon der nächste Plattform-Milliardär darauf, Rundfunkfreiheit weiter „rechts“ zu suchen.

Youtube, Podcast-Publizistik und Streamingwirtschaft haben die Medienlandschaft völlig verändert. Höchste Zeit, dass aus der betriebswirtschaftlich anachronistischen „Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands“ (so heißt die ARD wirklich) ein rational geführtes Unternehmen wird, mit verbindlichen Standards für alle.

Am besten mit einer Holding, auf jeden Fall mit professionellen Aufsichtsräten statt einer Laienspielschar. Die Landeszentralbanken werden ja auch nicht als Arbeitsgemeinschaft, sondern über die Bundesbank geführt. Warum sollte es bei der „Währung“ Information anders sein? Zum absurden Theater ARD gehört, dass ihr derzeit amtierender, reformbereiter Vorsitzender Tom Buhrow dem RBB viel mitzuteilen, aber rein gar nichts zu sagen hat.

In Berlin, aber nicht nur dort werden Sanierer gesucht. Nötig sind auch Medienpolitiker höheren Profils, um die Generalreform von ARD und ZDF voranzutreiben. Emmanuel Macron hat in Frankreich gleich mit dem Streichen der Rundfunkgebühr Punkte gemacht. So weit muss es nicht kommen. Aber niemand wird einsehen, bald 20 Euro und mehr für Schlendrian zu zahlen. Nach diesem Premierensommer ist das Vertrauen weg.

Mehr: RBB-Rundfunkrat greift durch – Patricia Schlesinger muss gehen