Kommentar Atomdebatte: Die organisierte Verantwortungslosigkeit

Während die Grünen die Bedeutung der Kernkraft für die Stabilität des Gesamtsystems systematisch kleinreden, tun die Liberalen exakt das Gegenteil. Doch die Extrempositionen helfen niemandem.

Die Debatte über eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten ist in vollem Gange. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Neckarwestheim

Bis heute bleibt es ein Rätsel, warum Olaf Scholz im Oktober vergangenen Jahres ohne Not angekündigt hat, mit dem 15. April 2023 sei das Enddatum der Kernenergienutzung in Deutschland definiert. Die letzten verbliebenen Meiler würden dann ohne Wenn und Aber abgeschaltet, sagte der Kanzler.

Die apodiktische Ankündigung passte nicht zu der Lage damals und sie passt nicht zur Lage heute: Nie zuvor war das Stromversorgungssystem so angespannt wie jetzt. Es hat zuletzt Situationen gegeben, in denen Deutschland ohne Netto-Importe aus dem Ausland aufgeschmissen gewesen wäre. Und das, obwohl die Stromnachfrage nicht das höchste Niveau erreicht hatte und alle Stromerzeugungskapazitäten am Anschlag arbeiteten. Nur die Erneuerbaren lieferten mangels Wind und Sonne so gut wie nichts.

Nun mag man einwenden, es gehöre schließlich zu den Errungenschaften des europäischen Energiebinnenmarkts, dass der Stromaustausch über Landesgrenzen hinweg immer besser funktioniert. Es sei gerade das Ziel, sich gegenseitig auszuhelfen.