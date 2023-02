 Kommentar: Auch der Bundeshaushalt erlebt seine Zeitenwende

Die goldene Dekade der Verteilungspolitik ist vorbei, eine neue Ära der Sparsamkeit beginnt. Für die Ampel ist das der maximale Stresstest.

Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 zeigen ihre Ausrüstung, die vor einem Schützenpanzer Marder liegt. Die Ampel muss bei den Haushaltsausgabe nun klare Prioritäten setzen. (Foto: dpa) Teure Investitionen

Solch einen Briefwechsel hat es in der Bundespolitik selten gegeben. Der grüne Vizekanzler Robert Habeck und der liberale Vizevizekanzler Christian Lindner halten sich in schriftlicher Form gegenseitig ihre politischen Versäumnisse vor. Habeck findet, Lindner mache den Schäuble und sitze einem Schuldenbremsen-Fetisch auf. Lindner findet, Habeck halte sich nicht an Absprachen und wolle mit der Forderung nach höheren Ausgaben das Grundgesetz brechen.

Der Streit zeigt: Die Zeitenwende kommt jetzt auch im Bundeshaushalt an. Die goldene Dekade der Verteilungspolitik ist vorbei, eine neue Ära der Sparsamkeit beginnt. Für die Ampel ist das der maximale Stresstest.

Fast ein Jahrzehnt lang gab es immer höhere Steuereinnahmen und damit immer mehr zu verteilen. Dann kamen Corona und der Ukrainekrieg, und Ausgaben wurden über Schulden finanziert.